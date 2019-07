Ảnh: Công an túc trực ngày đêm tại 'sào huyệt' đánh bạc 10.000 tỷ đồng của người Trung Quốc ở Hải Phòng

Ngày 31/7, Khu đô thị Our City (phường Hải Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) - nơi vừa bị lực lượng của Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng đột kích, bắt giữ hơn 380 người Trung Quốc điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến, vẫn đang được thắt chặt an ninh. Chỉ có các phương tiện và lực lượng phá án mới được ra vào 'sào huyệt' cờ bạc này.