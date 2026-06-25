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Dẫn bạn gái quen qua mạng đi ăn, bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu đồng, thông tin bất ngờ về người đàn ông

Lam Giang (Tổng hợp)
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T. quen cô gái qua mạng xã hội rồi mời cô gái cùng nhóm 6-7 người đi ăn hải sản. Sau bữa ăn, nhóm cô gái lần lượt ra về, để lại T. với hóa đơn 16 triệu đồng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về sự việc một người đàn ông mời cô gái đi ăn hải sản, cô gái này có rủ thêm một nhóm bạn đến ăn cùng. Sau khi ăn uống xong, cô gái cùng nhóm bạn đã rời đi, để lại người đàn ông với hóa đơn lên tới 16 triệu đồng. Người đàn ông này không thanh toán số tiền trên. Sự việc xảy ra vào tối ngày 24/6 tại một nhà hàng hải sản ở Phú Thọ.

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trên báo VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho hay ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ. Người đàn ông trong vụ việc là T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin xác minh ban đầu, gia đình cho biết T. có một số biểu hiện bất thường về tâm lý. Người đàn ông cũng có dấu hiệu không ổn định trước thời điểm xảy ra sự việc.

Đưa cô gái cùng nhóm bạn đi ăn hải sản, người đàn ông bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu đồng ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Hình ảnh T. tại quán ăn sau sự việc.

T. quen một cô gái qua mạng xã hội rồi mời cô gái này cùng nhóm khoảng 6-7 người, có cả trẻ em đến quán ăn uống. Nhóm khách này gọi nhiều món đắt tiền như: Tôm hùm Alaska, Cua hoàng đế, cua thịt, bọ biển loại to,... Sau bữa ăn, cô gái cùng nhóm người đi cùng lần lượt rời đi, chỉ còn T. ở lại nhưng anh này không thanh toán hóa đơn.

Vị lãnh đạo Công an phường Việt Trì thông tin, kiểm tra ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về giá bán, giá các mặt hàng trong hóa đơn phù hợp với mặt bằng chung.

Lực lượng công an đã đưa T. về trụ sở làm việc. Người này có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản trong quá trình làm việc. Vụ việc đang được Công an phường Việt Trì tiếp tục làm rõ.

Dẫn bạn gái quen qua mạng đi ăn, bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu đồng, thông tin bất ngờ về người đàn ông

Bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu đồng sau khi dẫn bạn gái quen qua mạng đi ăn, thông tin bất ngờ về người đàn ông

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Tags

hải sản

hóa đơn

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