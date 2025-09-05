Dầm mưa 10 phút, người phụ nữ bị viêm màng não

Mới đây, chị Hải (Hà Nam, Trung Quốc) đi đường gặp mưa lớn, áo mưa không che đầu nên bị ướt liên tục khoảng 10 phút. Về nhà, chị mải lo cho con mà chưa kịp lau rửa người. Đêm hôm đó, chị bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép, thậm chí mất trí nhớ tạm thời. Gia đình vội đưa đi cấp cứu, kết quả chẩn đoán viêm màng não do virus.

Không chỉ vậy, tại Hồ Nam (Trung Quốc), một nam thanh niên 29 tuổi sau khi đi làm về trong tình trạng toàn thân ướt sũng cũng nhanh chóng sốt cao 39,5 độ C, kèm đau đầu dữ dội, nôn mửa, cổ cứng và lú lẫn. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh mắc viêm màng não mủ , phải chuyển gấp vào khoa hồi sức tích cực vì nguy kịch.

Vì sao dầm mưa dễ mắc viêm màng não?

Theo bác sĩ, nước mưa không hề sạch như nhiều người nghĩ. Khi rơi xuống, nó mang theo bụi, khí thải xe cộ, vi khuẩn, nấm mốc... trở thành một “ổ bệnh di động”. Khi cơ thể bị ướt lạnh, sức đề kháng suy giảm, virus và vi khuẩn dễ dàng tấn công hệ thần kinh, gây viêm màng não.

Ba loại viêm màng não thường gặp gồm:

- Vi khuẩn : chủ yếu từ phế cầu, màng não cầu, lan từ xoang, tai giữa hoặc qua máu vào não.

- Virus : thường do virus đường ruột, virus quai bị, herpes…

- Nấm : điển hình là nấm Cryptococcus, hay tấn công người suy giảm miễn dịch.

Bệnh thường khởi phát với sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt mỏi… rất giống cảm cúm, dễ khiến người bệnh chủ quan. Tuy nhiên, diễn biến có thể cực nhanh, nhiều ca tử vong chỉ sau 24 giờ phát bệnh .

5 nhóm người đặc biệt nguy cơ cao, không nên dầm mưa:

- Người hay thức khuya, làm việc quá sức, sức đề kháng kém.

- Người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh gan thận, ung thư.

- Người có bệnh ngoài da, vết thương hở.

- Người mắc bệnh khớp (viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp...).

- Người bị viêm xoang, viêm tai giữa chưa điều trị dứt điểm.

Nếu lỡ dầm mưa, hãy nhớ làm ngay 3 việc:

- Tắm rửa sạch sẽ : Nhanh chóng tắm nước ấm, gội đầu, lau khô để tránh cảm lạnh. Chân tay lấm bẩn cần rửa kỹ bằng xà phòng. Nếu tai bị nước mưa chảy vào, dùng tăm bông sạch thấm chút cồn hoặc dung dịch sát khuẩn lau khô.

- Khử khuẩn quần áo : Quần áo ướt cần thay ra ngay, giặt riêng và ngâm dung dịch sát khuẩn trước khi giặt sạch. Giày dép dính nước phải phơi khô mới được sử dụng lại.

- Giữ ấm cơ thể : Thay đồ khô, uống nước ấm hoặc súp nóng để cơ thể nhanh lấy lại nhiệt. Không nên bước ngay vào phòng điều hòa lạnh vì dễ gây cảm cúm, đau khớp.

-Các bác sĩ cảnh báo dầm mưa không chỉ đơn giản là ướt và lạnh, mà còn có thể mở đường cho hàng loạt bệnh nguy hiểm, trong đó có viêm màng não.

Nguồn và ảnh: QQ