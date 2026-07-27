Đám cưới hot nhất Hollywood hôm nay: Cô dâu như xé màn ảnh bước ra, minh tinh Người Đàn Bà Đẹp rạng rỡ chúc mừng cháu gái

Với diện mạo xinh đẹp sẵn có, nữ chính Scream Queens như xé màn ảnh bước ra từ các cảnh phim.

Vào ngày 27/7, Page Six đưa tin nữ diễn viên Emma Roberts đã kết hôn với Cody John sau 4 năm hẹn hò. Cặp đôi nói lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình thân thiết trong một buổi lễ lãng mạn ở Sun Valley, Idaho, Mỹ. Bạn bè thân thiết và gia đình đã có mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi, trong đó có cả người cô ruột nổi tiếng của Emma Roberts là đại minh tinh Hollywood Julia Roberts.

Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng buổi lễ diễn ra trong thời tiết 35 độ C và kéo dài khoảng 45 phút. Emma Roberts trông lộng lẫy trong chiếc váy cưới bằng vải chiffon trắng, với đường xẻ cao và băng đô cài tóc cùng tông màu. Với diện mạo xinh đẹp sẵn có, nữ chính Scream Queens như xé màn ảnh bước ra từ các cảnh phim. Trong khi đó, chú rể Cody John cũng rất lịch lãm và điển trai trong bộ tuxedo may đo màu đen cổ điển.

Emma Roberts kết hôn với Cody John sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Page Six

Emma Roberts trông lộng lẫy trong chiếc váy cưới bằng vải chiffon trắng, với đường xẻ cao và băng đô cài tóc cùng tông màu. Ảnh: Page Six

Với diện mạo xinh đẹp sẵn có, nữ chính Scream Queens như xé màn ảnh bước ra từ các cảnh phim. Ảnh: Page Six

Cặp đôi trao lời thề nguyện...

... cùng nụ hôn trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Ảnh: Page Six

Theo những bức ảnh từ đám cưới, Emma Roberts đã nắm tay con trai Rhodes khi họ cùng nhau bước xuống lễ đường. Rhodes là con trai riêng của Emma Roberts với bạn trai cũ Garrett Hedlund, năm nay lên 6 tuổi. Ban đầu, nữ diễn viên do dự không muốn tiến tới với Cody John vì muốn bảo vệ con mình. Cô rất thận trọng khi để con trai tiếp xúc với người lạ, nhưng sau đó, chuyện tình với Cody John đã diễn ra tốt đẹp và cậu bé Rhodes cũng không còn e ngại tình mới của mẹ.

Emma Roberts và Cody John bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2022. E! News đưa tin cặp đôi tiến triển chậm rãi sau khi được bạn bè trong ngành điện ảnh giới thiệu. Đến tháng 7/2024, Cody John đã cầu hôn Emma Roberts bằng một chiếc nhẫn kim cương lớn. Nguồn tin thân cận cho biết nữ diễn viên 35 tuổi rất thích tính cách hài hước của bạn trai và họ rất vui vẻ bên nhau.

Emma Roberts đã nắm tay con trai Rhodes khi họ cùng nhau bước xuống lễ đường. Ảnh: Page Six

Cô ruột Julia Roberts không thể vắng mặt trong ngày trọng đại của cháu gái. Ảnh: Page Six

Nữ minh tinh U60 trông thanh lịch và cuốn hút. Ảnh: Page Six

Đám cưới diễn ra ở Sun Valley, Idaho, Mỹ. Ảnh: Page Six

Buổi lễ kéo dài 45 phút dưới nhiệt độ 35 độ C. Ảnh: Page Six

Emma Roberts sinh ngày 10/2/1991) là một nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất người Mỹ, nổi tiếng với phong cách sắc sảo, khả năng hóa thân đa dạng vào các nhân vật "gái hư" hoặc tiểu thư kiêu kỳ, và là một biểu tượng thời trang được giới trẻ yêu thích. Cô sinh ra trong một gia đình nghệ thuật danh tiếng tại Rhinebeck, New York, là con gái của diễn viên Eric Roberts và là cháu ruột của minh tinh Người Đàn Bà Đẹp Julia Roberts.

Emma Roberts bắt đầu bước chân vào lĩnh vực diễn xuất từ khi còn rất nhỏ, có vai diễn điện ảnh đầu tay khi mới 9 tuổi trong bộ phim tội phạm Blow (2001) bên cạnh Johnny Depp. Bước ngoặt lớn đến với cô vào năm 2004 khi cô thủ vai chính trong series truyền hình ăn khách Unfabulous của kênh Nickelodeon, giúp cô trở thành thần tượng tuổi teen đình đám và phát hành cả album âm nhạc đầu tay.

Emma Roberts là "con nhà nòi"...

... và có sự nghiệp thành công từ rất sớm. Ảnh: Page Six

Khi trưởng thành, Emma Roberts không ngần ngại rũ bỏ hình ảnh ngây thơ để thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và gai góc hơn. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các tác phẩm điện ảnh như Aquamarine, Wild Child, Lymelife, và đặc biệt là bộ phim hài đen châm biếm The Art of Getting By hay We're the Millers (đóng chung với Jennifer Aniston).

Đặc biệt, Emma Roberts thực sự vươn lên hàng ngôi sao bảo chứng cho các dòng phim giật gân, kinh dị khi hợp tác cùng đạo diễn Ryan Murphy trong loạt phim truyền hình tuyển tập nổi tiếng American Horror Story. Những nhân vật sắc sảo nhưng đầy cuốn hút của cô trong các mùa phim đã mang lại cho cô lượng fan hùng hậu và. Không chỉ dừng lại trước ống kính, Emma còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất, đứng sau thành công của nhiều dự án phim ảnh và tích cực lăng xê văn hóa đọc qua câu lạc bộ sách trực tuyến Belletrist của riêng cô.

Emma Roberts bên chồng Cody John. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six