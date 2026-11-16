Đái tháo đường ‘tăng tốc’ số ca tử vong ở người Việt: Báo cáo mới hé lộ điều đáng lo ngại

Trong 5 năm (2021-2025), Việt Nam ghi nhận hơn 13.800 trường hợp tử vong do đái tháo đường. Đáng chú ý, có sự trẻ hóa độ tuổi mắc.

Số người tử vong tăng mạnh, năm 2025 lập mức cao nhất

Cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng toàn cầu vừa công bố báo cáo "Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025".

Một trong những vấn đề đáng chú ý được đề cập trong báo cáo là tình hình tử vong do đái tháo đường tại Việt Nam.

Đái tháo đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa đặc trưng bởi tình trạng đường huyết tăng cao kéo dài. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Khi không được kiểm soát, đường huyết tăng cao có thể dẫn đến hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu hoặc làm tổn thương mạch máu, suy giảm chức năng tim, thận và hệ thần kinh, thậm chí gây tử vong.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2021-2025, cả nước ghi nhận 13,8 nghìn người tử vong do đái tháo đường, trung bình mỗi năm khoảng 2,8 nghìn trường hợp.

Đáng chú ý, số người tử vong có xu hướng tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2021 ghi nhận 2.102 trường hợp, năm 2022 tăng lên 2.201 trường hợp và năm 2023 là 2.249 trường hợp.

Đến năm 2024, con số này tăng mạnh lên 3.514 trường hợp. Năm 2025 tiếp tục lập mức cao nhất trong 5 năm với 3.723 trường hợp, chiếm 27% tổng số ca tử vong do đái tháo đường trong cả giai đoạn.

Người dân tham gia tầm soát đái tháo đường (ảnh minh họa)

Như vậy, số người tử vong năm 2025 đã tăng 1.621 trường hợp so với năm 2021. Đặc biệt, mức tăng mạnh trong hai năm cuối cho thấy gánh nặng tử vong do căn bệnh này cần được quan tâm hơn.

Nam giới mắc đái tháo đường tử vong nhiều hơn ở độ tuổi lao động

Phân tích theo nhóm tuổi cho thấy tử vong do đái tháo đường chủ yếu tập trung ở người từ 40 tuổi trở lên, chiếm khoảng 97% tổng số trường hợp.

Trong đó, nhóm 60-64 tuổi ghi nhận 2.174 trường hợp tử vong trong 5 năm; nhóm 65-69 tuổi có 2.417 trường hợp và nhóm 70-74 tuổi có 2.198 trường hợp.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là căn bệnh này không chỉ cướp đi sinh mạng của người cao tuổi.

Trong 5 năm, nhóm 10-14 tuổi ghi nhận 7 trường hợp tử vong; nhóm 15-19 tuổi có 11 trường hợp và nhóm 20-24 tuổi có 31 trường hợp. Dù số ca ở người trẻ còn thấp, việc xuất hiện những trường hợp tử vong ở độ tuổi rất trẻ vẫn là tín hiệu đáng quan tâm, cho thấy việc phòng ngừa và phát hiện bệnh không thể chỉ bắt đầu khi bước vào tuổi trung niên.

Bệnh không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi

Theo phân loại, đái tháo đường chủ yếu gồm hai thể là type 1 và type 2.

Đái tháo đường type 1 xảy ra khi hệ miễn dịch phá hủy các tế bào beta của tuyến tụy, khiến cơ thể không sản xuất hoặc sản xuất rất ít insulin. Đây là hormone có nhiệm vụ điều hòa đường huyết bằng cách hỗ trợ đưa glucose từ máu vào tế bào. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Trong khi đó, đái tháo đường type 2 đặc trưng bởi tình trạng cơ thể kháng insulin hoặc không sản xuất đủ insulin để kiểm soát đường huyết. Đây là thể bệnh phổ biến, thường liên quan đến tuổi tác, thừa cân, béo phì và ít vận động.

Điều đáng lo ngại là đái tháo đường có thể tiến triển âm thầm. Nhiều người không nhận thấy triệu chứng rõ ràng cho đến khi bệnh được phát hiện qua xét nghiệm hoặc đã xuất hiện biến chứng. Vì vậy, không nên chờ đến khi có biểu hiện bất thường mới kiểm tra đường huyết.

Người mắc bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sút cân không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, một số biểu hiện khác gồm khô miệng, mệt mỏi, chóng mặt, vết thương lâu lành hoặc cảm giác kiến bò ở đầu chi.

Để hạn chế nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, việc điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì vận động thể chất đóng vai trò quan trọng.

- Nên ăn đa dạng thực phẩm, tăng cường rau xanh, trái cây phù hợp; hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thức uống nhiều đường và các thực phẩm giàu năng lượng. Duy trì cân nặng hợp lý, tránh thừa cân, béo phì cũng là yếu tố cần thiết.

- Nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, khoảng 5 ngày mỗi tuần. Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện, có thể kết hợp với các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp tùy thể lực.