Đại tá Vũ Hồng Văn điều chuyển 53 cán bộ CSGT về huyện, xã ở Đồng Nai

Ngày 6/1, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định điều động của đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc điều động 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội thuộc Phòng CSGT về nhận nhiệm vụ ở các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Thống Nhất, Nhơn Trạch và TP Long Khánh.



Nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ sẽ do chỉ huy công an các huyện, thành phố phân công về các phường, xã hoặc các đội của đơn vị. Hiện Ban giám đốc Công an tỉnh còn tiếp tục rà soát để điều động, luân chuyển cán bộ, chiến sĩ là lãnh đạo cấp phòng, cấp đội thuộc Phòng CSGT về các đơn vị khác.

Ngoài ra, Ban giám đốc Công an tỉnh còn tiếp tục rà soát điều động cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Công an TP Biên Hòa cùng các phòng nghiệp vụ khác để tăng cường lực lượng chính quy cho công an cơ sở.

Đại tá Văn Quyết Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc luân chuyển cán bộ CSGT về công an cấp xã, huyện, thị trấn.

Trước đó, chiều 27/12, Đại tá Văn Quyết Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết rằng "việc điều chuyển một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông về công an các phường xã là công tác thường xuyên, luân chuyển cán bộ chính quy về công an cấp xã, cấp thị trấn để tăng cường lực lượng.".

"Hiện nay, Công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện từng bước, đưa một số cán bộ chiến sĩ giao thông về Công an phường, xã để làm công an viên. Đồng thời, đưa các đội trưởng, đội phó Cảnh sát giao thông về làm trưởng, phó Công an các huyện như: Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ…. Đây là những huyện miền núi có lực lượng công an chính quy còn hạn chế", Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói.

Các cán bộ chiến sĩ phải chuẩn bị sẵn tâm lý "sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi được điều động", tránh tâm lý "muốn làm gần gia đình". "Chúng tôi cũng tiến hành làm công tác tư tưởng cho các cán bộ chiến sĩ, khi điều động phải chấp hành, nếu không chấp hành sẽ có biện pháp xử lý theo quy định chứ không có lý do kéo dài thời gian", đại tá Thắng nhấn mạnh.