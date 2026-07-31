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Đài phát thanh quân sự UVB-76 phát đi chín mật mã trong một ngày

Hoàng Vân
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Một đợt hoạt động ngắn đã được ghi nhận trên tần số của đài phát thanh UVB-76, được biết đến trên toàn thế giới với tên gọi đài

Đài phát thanh quân sự UVB-76.

Trong một ngày báo cáo, các nhà điều hành đã truyền đi chín tin nhắn đơn âm được mã hóa bao gồm các dấu hiệu ngữ âm, số và từ mã.

Theo các kênh giám sát chuyên biệt của Telegram, phiên truyền dữ liệu mã hóa bắt đầu vào ban ngày (theo giờ Moscow), trùng hợp với các khung giờ cao điểm hoạt động chính trị, quân sự và truyền thông tại Nga.

Thông tin liên lạc vô tuyến bao gồm các tín hiệu gọi tiêu chuẩn của trung tâm liên lạc này, "NZhTI".

Các nhân viên vận hành lần lượt đọc các khối văn bản chứa cấu trúc mã cụ thể vào micro, bao gồm "DOYAROPUKH", "MONARCHIST", "PUKHOKORM" và các tín hiệu khác.

Trong suốt ngày phát sóng, định dạng tín hiệu thường xuyên thay đổi từ các điện tín đơn giản sang các gói dữ liệu phức tạp, gồm hai hoặc ba phần tử với nhiều nhóm số có năm và bốn chữ số.

Giới chuyên gia truyền thông lưu ý, việc kích hoạt như vậy thường gắn liền với hoạt động huấn luyện định kỳ theo lịch trình của các nút thông tin liên lạc, hoặc kiểm tra khả năng sẵn sàng của các mạng chỉ huy và kiểm soát dự phòng tại những quân khu khác nhau.

Đài phát thanh hiện đã trở lại hoạt động bình thường, phát sóng tín hiệu ù ngắn đặc trưng trên tần số 4625 kHz.

Các cơ quan chức năng có liên quan hiện không đưa ra bình luận công khai nào về chức năng của những thông điệp mã hóa được truyền đi hoặc hoạt động của đài phát thanh này.

Theo Avia-pro
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Tags

Đài phát thanh

tần số

UVB-76

Mật mã

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