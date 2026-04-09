Đại học California phát hiện: Việt Nam có loại quả giúp xóa mờ nếp nhăn, cải thiện làn da, hiện đang vào mùa

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng vài miếng xoài bạn ăn mỗi ngày có thể đang âm thầm thay đổi tình trạng da của mình chưa? Theo trang QQ, một nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng được công bố trên tạp chí Nutrients của Đại học California, Davis (Hoa Kỳ), đã theo dõi 32 phụ nữ mãn kinh trong 16 tuần và phát hiện ra một "sự cân bằng tinh tế" giữa lượng xoài tiêu thụ và nếp nhăn trên khuôn mặt - ăn đúng lượng có thể làm giảm nếp nhăn, trong khi ăn quá nhiều thực sự có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa!

Quá trình lão hóa da được chia thành lão hóa bên trong và lão hóa bên ngoài, trong đó có lão hóa do ánh nắng mặt trời là hình thức lão hóa bên ngoài chính, biểu hiện qua nếp nhăn, đốm nâu và da chảy xệ. Xoài rất giàu β-carotene, nhiều carotenoid khác và các axit phenolic như axit gallic, axit chlorogenic, axit protocatechuic... có khả năng chống oxy hóa mạnh và có thể bảo vệ da bằng cách loại bỏ các gốc oxy phản ứng do tia UV gây ra và điều chỉnh biểu hiện gen.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết kế ngẫu nhiên, hai nhóm song song, tuyển chọn 32 phụ nữ khỏe mạnh sau mãn kinh, độ tuổi từ 50-70, có loại da II-III (màu da sáng đến trung bình). Những người tham gia được phân ngẫu nhiên vào nhóm dùng 85g hoặc nhóm dùng 250g xoài, ăn bốn lần một tuần trong 16 tuần. Xoài được đông lạnh sau khi chín, cho phép người tham gia ăn tùy thích (nhưng không được làm nóng để tránh mất vitamin). Nhóm nghiên cứu đã chụp ảnh khuôn mặt độ phân giải cao vào tuần 0, 8 và 16, sử dụng hệ thống hình ảnh 3D để định lượng chiều dài, chiều rộng và mức độ nghiêm trọng của nếp nhăn khóe mắt.

Trong nhóm dùng 85g xoài, mức độ nghiêm trọng của nếp nhăn sâu ở khóe mắt phải giảm đáng kể 23% sau 8 tuần và duy trì mức cải thiện 20% sau 16 tuần. Trong khi đó, mức độ nghiêm trọng của nếp nhăn sâu ở bên trái không đạt ý nghĩa thống kê, nhưng cũng cho thấy xu hướng giảm. Chiều dài của nếp nhăn sâu giảm 32,7% sau 16 tuần, thấp hơn đáng kể so với nhóm dùng 250g xoài.

Trái ngược hoàn toàn với những tác dụng tích cực của nhóm sử dụng 85g xoài, nhóm sử dụng 250g xoài cho thấy sự xấu đi đáng kể của một số chỉ số nếp nhăn sau 16 tuần: độ nghiêm trọng của nếp nhăn trung bình tăng lên, chiều dài nếp nhăn trung bình tăng 25%, độ nghiêm trọng của các nếp nhăn nhỏ tăng lên và độ nghiêm trọng của các nếp nhăn mới tăng lên. So sánh giữa các nhóm cho thấy nhóm 85g cho kết quả tốt hơn đáng kể so với nhóm 250g ở nhiều chỉ số nếp nhăn, cho thấy rằng "liều lượng phù hợp" có thể là chìa khóa cho việc chăm sóc da bằng xoài.

Nghiên cứu cũng đo độ đỏ da vùng má và hàm lượng carotenoid trong da. Điều thú vị là, độ đỏ da ở má trái tăng lên đáng kể sau 16 tuần ở nhóm 85g, trong khi không có sự thay đổi đáng kể nào ở nhóm 250g. Hàm lượng carotenoid trong da không cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm, nhưng nồng độ carotenoid tăng lên ở những người tham gia thừa cân/béo phì sau cả tuần thứ 8 và tuần thứ 16. Phân tích tương quan cho thấy mối tương quan tích cực giữa lượng β-carotene trong chế độ ăn và carotenoid trong da cũng như độ đỏ da vùng má, và mối tương quan tiêu cực với huyết áp, cho thấy carotenoid có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tình trạng da bằng cách cải thiện chức năng mạch máu.

Tại sao "lượng thích hợp" lại hiệu quả?

- Cơ chế cân bằng chất chống oxy hóa: Ăn xoài ở mức độ vừa phải cung cấp carotenoid và axit phenolic có thể loại bỏ các gốc tự do và bảo vệ collagen; tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể dẫn đến phản ứng glycation. Hàm lượng đường cao trong xoài (chứa đường tự nhiên) làm tổn hại cấu trúc collagen, do đó đẩy nhanh quá trình hình thành nếp nhăn.

- Cơ chế điều hòa viêm: mangiferin trong xoài. Các thành phần này có tác dụng chống viêm, nhưng việc tiêu thụ quá mức có thể gây ra tình trạng viêm nhẹ thông qua các cơ chế khác (chẳng hạn như dao động đường huyết), làm mất đi lợi ích chống oxy hóa.

- Sự khác biệt cá nhân: Những người tham gia thừa cân/béo phì có phản ứng khác nhau với xoài, cho thấy tình trạng chuyển hóa có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thụ và sử dụng các hoạt chất trong xoài.

Bạn có thể ăn xoài như thế nào để chăm sóc da tốt hơn?

- Kiểm soát khẩu phần ăn: Nếu bạn muốn cải thiện làn da bằng xoài, nên tuân theo chế độ ăn 85g mỗi lần, 4 lần một tuần và tránh ăn quá nhiều cùng một lúc.

- Tập trung vào chế độ ăn uống tổng thể: Xoài là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng không nên ăn riêng lẻ. Kết hợp chúng với các loại trái cây và rau quả khác giàu vitamin C và E sẽ giúp chúng phát huy tác dụng chống oxy hóa một cách hiệu quả.

- Lưu ý phương pháp chế biến: Các nghiên cứu nhấn mạnh rằng xoài không nên được làm nóng trước khi ăn để tránh mất đi các chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt như vitamin C; đông lạnh là một giải pháp thay thế khả thi.

- Xem xét sự thay đổi về chứng đỏ da một cách hợp lý: Tăng nhẹ chứng đỏ da ở má có thể liên quan đến sự lắng đọng carotenoid (tương tự như "carotenemia"). Thông thường, tình trạng này lành tính và có thể hồi phục, vì vậy không cần phải quá lo lắng.

- Điều chỉnh theo từng cá nhân: Phụ nữ thừa cân/béo phì có thể phản ứng khác nhau với xoài, vì vậy nên lập kế hoạch cá nhân hóa dưới sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng.