Đại gia Việt kiếm tiền thần tốc: Tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng thu hơn 50 tỷ mỗi giờ vẫn “về nhì”

Tất cả các doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán kiếm trên 1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Bức tranh kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy tốc độ kiếm tiền chóng mặt của các “đại gia” Việt. 15 doanh nghiệp phi tài chính kiếm tiền nhanh nhất sàn chứng khoán trong nửa đầu năm mang về tổng doanh thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp top đầu kiếm được hàng chục tỷ đồng mỗi giờ.

Quán quân về tốc độ kiếm tiền thuộc về Petrolimex với doanh thu 234.916 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương khoảng 54 tỷ đồng mỗi giờ. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước tăng tới 63%, phản ánh nhu cầu tiêu thụ và xu hướng của giá nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông.

Ngoài Petrolimex, các đại diện tiêu biểu khác thuộc nhóm năng lượng như PV Oil, BSR, PV Gas, PV Power… đều lọt top 15 doanh thu lớn nhât với tốc độ tăng trưởng doanh thu cao trong nửa đầu năm, khoảng 45-90% so với cùng kỳ. Mỗi giờ, các đại gia ngành dầu khí, điện tạo ra doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Bám sát Petrolimex là Vingroup - tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam với doanh thu 222.288 tỷ đồng, tương đương 51 tỷ đồng mỗi giờ, tăng 73% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao đối với doanh nghiệp có quy mô doanh thu hơn 200.000 tỷ đồng. Sự bứt phá đồng thời của nhiều mảng kinh doanh từ bất động sản, công nghiệp đến thương mại - dịch vụ.

Trong đó, Vinhomes – thành viên thuộc Vingroup gây ấn tượng mạnh với tốc độ tăng trưởng lên đến hơn 240% so với cùng kỳ. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 116.565 tỷ đồng, tương đương 27 tỷ đồng mỗi giờ. Tăng trưởng phản ánh việc nhiều dự án lớn được bàn giao và ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Ở lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng, Thế Giới Di Động, FPT Retail, Masan, Vinamilk đều tăng trưởng cao phần nào phản ánh phục hồi tích cực của sức mua trong nước. Trong ngành hàng không, Vietnam Airlines và Vietjet Air đều nằm trong top đầu doanh thu sàn chứng khoán cùng tốc độ tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi về nhu cầu đi lại và du lịch.

Ngoài ra, doanh thu của các doanh nghiệp đầu ngành trong những lĩnh vực trọng yếu như công nghiệp, công nghệ cũng tăng trưởng cao trong nửa đầu năm. Hòa Phát tạo ra 25 tỷ đồng doanh thu mỗi giờ trong khi cứ 60 phút FPT lại kiếm được khoảng 6 tỷ. Việc FPT tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 con số là một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các mô hình AI giá rẻ.

Một điểm đáng chú ý là tất cả các doanh nghiệp phi tài chính có doanh thu từ 1 tỷ USD trở lên đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng doanh thu trên 40% khá phổ biến, thậm chí một số cái tên tăng bằng lần. Điều này phản ánh bức tranh kinh doanh tích cực của khối doanh nghiệp niêm yết trong nửa đầu năm 2026, khi nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và sản xuất đều cải thiện đáng kể.

Nếu duy trì được đà tăng trưởng này trong nửa cuối năm, năm 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những năm ghi nhận doanh thu kỷ lục của khối doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đây sẽ là động lực quan trọng để Việt Nam hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay trong năm đầu tiên của giai đoạn 2026–2030.