"Đại gia" thứ 3 ở Việt Nam cán mốc tài sản 1 triệu tỷ đồng đang nắm gì trong tay: Tiền nhiều chưa từng có

Sau PetroVietnam và Vingroup thì Vinhomes trở thành doanh nghiệp thứ 3 ở Việt Nam cán mốc tài sản triệu tỷ với những đại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Green Paradise, Vinhomes City Royal...

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vinhomes (VHM) đạt khoảng 1,11 triệu tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm, trở thành doanh nghiệp thứ 3 ở Việt Nam cán mốc tài sản triệu tỷ sau PetroVietnam và Vingroup (VIC) – công ty mẹ của Vinhomes.

“SOI” KHỐI TÀI SẢN CỦA VINHOMES

Trong khối tài sản triệu tỷ này, khoản “đ ặt cọc đầu tư dự án ” (ngắn hạn và dài hạn) là lớn nhất , đạt gần 299.000 tỷ đồng, chiếm gần 26,9% tổng tài sản. Cụ thể, đặt cọc đầu tư ngắn hạn là 126.427 tỷ đồng, đặt cọc đầu tư dài hạn là 172.572 tỷ đồng.

Đây thực chất là các khoản tiền Vinhomes đặt cọc cho các công ty trong cùng Tập đoàn Vingroup và các đối tác kinh doanh bên ngoài để hợp tác phát triển, nhận chuyển nhượng một số dự án và mua cổ phần của một số công ty sở hữu các dự án BĐS tiềm năng.

Khoản lớn thứ 2 là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 280.692 tỷ đồng (chiếm 25,27% tổng tài sản).

Cấu trúc chính của nhóm này bao gồm (1) Phải thu ngắn hạn khác: 127.232 tỷ đồng (trong đó tạm ứng cho công tác giải phóng mặt bằng chiếm tới 93.072 tỷ đồng); (2) Trả trước cho người bán ngắn hạn: 123.305 tỷ đồng (là tiền trả trước cho các nhà thầu, đối tác ứng trước chi phí thi công, dịch vụ); Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 30.427 tỷ đồng.

Tỷ trọng lớn ở mục này phản ánh khối lượng công việc giải phóng mặt bằng và quy mô giao dịch cho hoạt động thi công đang triển khai rầm rộ tại các dự án, đòi hỏi lượng vốn ứng trước lớn cho nhà thầu và địa phương để chuẩn bị mặt bằng sạch.

Nếu gộp chung nguồn lực bất động sản đang trực tiếp thi công , nhóm Hàng tồn kho và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đóng góp 312.118 tỷ đồng (chiếm 28,10% tổng tài sản).

Tính riêng, Hàng tồn kho là 206.728 tỷ đồng (chiếm 18,61% tổng tài sản). Trong đó, 85,38% là Bất động sản để bán đang xây dựng (đạt 176.520 tỷ đồng), bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng tại các đại dự án như Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Ocean Park 2 & 3, Vinhomes Grand Park...

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 105.390 tỷ đồng (chiếm 9,49% tổng tài sản). Lượng vốn này đang dồn mạnh vào các siêu dự án trọng điểm: Dự án Vinhomes Green Paradise (19.687 tỷ đồng), Dự án Vinhomes City Royal (18.426 tỷ đồng), Dự án Vinhomes Sài Gòn Park (8.283 tỷ đồng).

Chỉ riêng 3 khối tài sản kể trên đã tích tụ tới hơn 890.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 80% tổng quy mô tài sản của Vinhomes). Đó minh chứng rõ nét cho mô hình của một "đế chế" phát triển hạ tầng đô thị đang tập trung tối đa nguồn lực vào tích lũy quỹ đất (đặt cọc), chuẩn bị mặt bằng - thi công (trả trước/phải thu) và phát triển sản phẩm (tồn kho, XDCB dở dang).

NHIỀU TIỀN CHƯA TỪNG CÓ

Tại thời điểm cuối Quý 2/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của Vinhomes đạt 53.179 tỷ đồng, tăng thêm 4.092 tỷ đồng so với đầu năm, đưa khoản mục này lên cao nhất lịch sử của Vinhomes. Tính cả 5.795 tỷ đồng gửi ngân hàng, Vinhomes đang có khối tiền nhàn rỗi lên tới 58.974 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, luồng tiền của Vinhomes thể hiện hoạt động kinh doanh và huy động vốn cực kỳ sôi động.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương kỷ lục 89.468 tỷ đồng. Bên cạnh lợi nhuận trước thuế cao (63.567 tỷ đồng), yếu tố quyết định là sự gia tăng của các khoản phải trả (200.129 tỷ đồng). Điều này phản ánh dòng tiền thực thu từ tiền trả trước và tiền đặt cọc của khách hàng, đối tác mua bất động sản và hợp tác phát triển dự án.

Vinhomes chủ động gia tăng vay nợ ngắn và dài hạn để bổ sung nguồn vốn khiến cho dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 68.675 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh và tài chính dồi dào thu về đã được Vinhomes giải ngân mạnh cho các hoạt động đầu tư mở rộng, nổi bật nhất là chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác (163.565 tỷ đồng) và chi mua sắm, xây dựng tài sản (11.883 tỷ đồng)