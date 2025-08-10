Đại gia năng lượng Mỹ đổ bể kế hoạch thoái vốn nhà máy nhiệt điện 2,1 tỷ USD tại Quảng Ninh?

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 ở tỉnh Quảng Ninh thuộc sở hữu của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương. Đây là một công ty được thành lập bởi Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) nắm 51%, Tập đoàn Posco Energy (Hàn Quốc) nắm 30% và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) nắm 19%.

Tháng 11/2023, ﻿AES thông báo đã đạt được thỏa thuận bán 51% cổ phần của mình tại Mông Dương 2 cho Se.ven Global Investments, một doanh nghiệp có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Thỏa thuận chờ sự phê duyệt của Chính phủ Việt Nam. Bước đi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các mục tiêu phát thải carbon thấp của AES, khi AES đang thực hiện các dự án điện khác ở Việt Nam.

﻿Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp một trở ngại lớn, theo báo báo tài chính quý 2/2025 của AES. Cụ thể, công ty cho biết thỏa thuận bán cổ phần sẽ hết hạn vào tháng 11/2025 (2 năm sau). Tuy nhiên, vì thỏa thuận này tới nay chưa hoàn thành nên công ty đã xác định việc bán cổ phần này là không khả thi (nguyên văn: no longer probable).

Nhà máy Mông Dương 2 được phân loại lại trong báo cáo tài chính của AES thành nhóm "nắm giữ và sử dụng" (held and used), thay vì trước đó ở nhóm "tài sản chờ bán" (held-for-sale).

﻿Tính đến hết 30/6 năm nay, 2 khoản tài chính lớn của nhà máy điện này với AES là các khoản phải thu trị giá 905 triệu USD và nợ 467 triệu USD.

﻿Về phía công ty Séc, doanh nghiệp từng tuyên bố sẽ mua lại phần của AES (Mỹ) và CIC (Trung Quốc), tức là 70% cổ phần. POSCO của Hàn Quốc từng tuyên bố muốn bán cổ phần tại đây nhưng chưa chốt đơn.

﻿Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 có tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ USD, công suất 1.242 MW bao gồm 2 tổ máy mỗi tổ 621 MW, nằm tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nhà máy đã vận hành thương mại từ tháng 4/2015 sau gần 5 năm thi công, dự kiến sản xuất khoảng hơn 7,6 tỷ kWh mỗi năm.

