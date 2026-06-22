'Đại gia' Ấn Độ vừa bắt tay VinFast lớn cỡ nào: Tài sản hơn 870.000 tỷ đồng, đứng sau là tập đoàn 158 năm tuổi đã mua lại hàng loạt 'đế chế' ô tô lừng danh toàn cầu

Tata Capital hiện là công ty tài chính phi ngân hàng đa ngành lớn thứ ba Ấn Độ xét theo tổng dư nợ. Doanh nghiệp này thuộc hệ sinh thái Tata Group, tập đoàn có hơn 1 triệu nhân sự và hiện diện tại hơn 150 quốc gia.

Ngày 19/6, VinFast công bố ký biên bản ghi nhớ với Tata Capital nhằm cung cấp các giải pháp tài chính cho hệ thống đại lý độc quyền của hãng tại Ấn Độ.

Theo thỏa thuận, các đại lý VinFast có thể tiếp cận nguồn tài trợ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, quản lý hàng tồn kho và mở rộng hoạt động kinh doanh. Việc hợp tác sẽ kết nối mạng lưới đại lý của hãng xe điện Việt Nam với năng lực tài chính và hệ thống chi nhánh của Tata Capital.

Công ty tài chính phi ngân hàng lớn thứ 3 Ấn Độ: Tài sản 870.000 tỷ đồng

Tata Capital Limited là công ty dịch vụ tài chính chủ lực của Tata Group, hoạt động theo mô hình công ty tài chính phi ngân hàng. Doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng, nhà ở, thương mại, công nghệ sạch, tài chính vi mô, quản lý tài sản và đầu tư vốn tư nhân.

Tính đến ngày 31/3/2026, Tata Capital có tổng tài sản 2.905 tỷ rupee, tương đương khoảng 871.500 tỷ đồng.

Trong năm tài chính 2026, công ty giải ngân gần 509.000 tỷ đồng, tăng 19%. Tổng thu nhập đạt gần 94.750 tỷ đồng, tăng 11%.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 14.500 tỷ đồng, tăng 32%. Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm khoảng 86% tài sản quản lý của công ty.

Tata Capital có 1.477 chi nhánh tại 27 bang và vùng lãnh thổ, cùng 29.816 nhân sự. Theo thông tin từ VinFast, doanh nghiệp đang phục vụ khoảng 7,7 triệu khách hàng.

Theo báo cáo ngành của CRISIL, Tata Capital là công ty tài chính phi ngân hàng đa ngành lớn thứ ba Ấn Độ, xét theo tổng dư nợ tại ngày 30/6/2025.

Tập đoàn 158 năm tuổi đứng phía sau

Tata Capital thuộc hệ sinh thái Tata Group, trong đó Tata Sons trực tiếp sở hữu 78,8% vốn. Tổng tỷ lệ sở hữu của Tata Group tại công ty đạt 85,4%.

Tata Group được thành lập năm 1868, đến nay đã có lịch sử 158 năm và là tập đoàn lớn nhất của Ấn Độ. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, ô tô, thép, năng lượng, hàng tiêu dùng, tài chính, hàng không, khách sạn và viễn thông.

Trong năm tài chính 2025, tổng doanh thu của các công ty thuộc Tata Group đạt hơn 4,6 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 180 tỷ USD. Con số này tăng 1,9 lần so với mức gần 2,37 triệu tỷ đồng trong năm tài chính 2020

Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty Tata đạt khoảng 339.000 tỷ đồng, gấp 3,6 lần sau 5 năm.

Cũng trong giai đoạn 2020-2025, Tata Sons đã đầu tư khoảng 300.000 tỷ đồng vào các công ty thuộc tập đoàn. Tổng chi đầu tư và capex của toàn hệ sinh thái vượt 1,35 triệu tỷ đồng.

Tata Group hiện có hơn 1 triệu nhân sự, hiện diện tại trên 150 quốc gia và phục vụ khoảng 900 triệu người tiêu dùng. Tập đoàn có 26 công ty niêm yết với tổng vốn hóa khoảng 328 tỷ USD tại ngày 31/3/2025.

Một số thành viên nổi bật trong hệ sinh thái gồm Tata Consultancy Services, Tata Motors, Tata Steel, Tata Power, Titan và Indian Hotels.

Câu chuyện Tata sản xuất chiếc ô tô của người Ấn Độ đã được nhắc đến nhiều lần, khi Vingroup bước chân vào sản xuất chiếc xe ô tô Made in Vietnam.﻿

﻿Năm 1945, Tata thành lập công ty tiền thân của Tata Motors mang tên TELCO, sản xuất Đầu máy xe lửa, xe tải hạng nặng, thiết bị công nghiệp. Đến năm 1990, nền kinh tế Ấn Độ mở cửa và thị trường xe du lịch bị các hãng nước ngoài thống trị.

Chủ tịch Tata khi đó là Ratan Tata cho rằng "Nếu người Hàn Quốc và người Nhật có thể làm xe cho người dân của họ, thì người Ấn Độ cũng phải làm được."

Đó là lúc Tata quyết định lao vào ngành xe du lịch dù gần như không có kinh nghiệm. Năm 1998, Tata tung ra Tata Indica - chiếc xe con đầu tiên được thiết kế hoàn toàn tại Ấn Độ.﻿

Từ con số 0, Tata Motors phát triển và mở rộng ra toàn cầu với các thương vụ lớn: mua lại Tetley Tea (2000), Daewoo Motors Truck Division (2004), Corus Group (2007), và Jaguar Land Rover - nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Anh, chuyên thiết kế, sản xuất và bán một số dòng xe cao cấp nổi tiếng nhất thế giới, được mua lại từ Ford trong đợt khủng hoảng 2008.﻿