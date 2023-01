Đại dịch Covid-19 đã đến chặng cuối?

TS Angela Pratt (Tổ chức Y tế thế giới - WHO) nhận định, sự xuất hiện của biến thể XBB cho thấy đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc. Kể từ tháng 6/2022, Omicron là biến thể đáng quan ngại duy nhất lưu hành trên toàn cầu, tuy nhiên, từ biến thể Omicron, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của một số biến thể phụ, bao gồm XBB là biến thể tái tổ hợp được kết hợp từ hai biến thể phụ khác của Omicron.

Tuy rằng khả năng tránh miễn dịch của biến thể này, tức là khả năng vượt qua "lá chắn" bảo vệ do các loại vaccine phòng Covid-19 hiện có cung cấp, nhưng không có bằng chứng về sự thay đổi mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể XBB gây ra. Các biện pháp chẩn đoán và bảo vệ hiện tại vẫn có hiệu lực, bao gồm cả các vaccine phòng Covid-19 được WHO phê chuẩn. "Những loại vaccine hiện có đã chống chọi tốt với các biến thể mới và vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do Covid-19" - bà Pratt thông tin. WHO khuyến cáo mọi người cảnh giác để giữ sức khỏe và an toàn bằng cách rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang ở những nơi đông người và trong không gian kín và tất cả mọi người đủ điều kiện đều cần tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ, bao gồm cả liều tiêm nhắc lại.