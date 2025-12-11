Đại biểu yêu cầu làm rõ "số phận" khu điều trị hơn 178 tỉ ở Đà Nẵng

Sáng 11-12, tại phiên thảo luận chung ở hội trường kỳ họp thứ 5, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, đã nêu 3 nội dung mà cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị UBND TP Đà Nẵng sớm có giải pháp quyết liệt.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ - phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng 11-12

Theo bà Lan, sau gần 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện sáp nhập tỉnh, nhiều trụ sở công tại trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam cũ cũng như tại các huyện cũ rơi vào tình trạng bỏ hoang, cửa đóng then cài. Một số công trình xuống cấp, hư hỏng, thậm chí phát sinh ô nhiễm môi trường.

Bà đề nghị UBND TP Đà Nẵng sớm công bố phương án tổng thể, kèm lộ trình cụ thể về việc bố trí, sắp xếp các trụ sở, nhà công vụ và tài sản công dư thừa. Việc này không chỉ tránh lãng phí mà còn giúp địa phương chủ động quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất và cơ sở vật chất.

Nội dung thứ hai được đại biểu Thu Lan nhấn mạnh là những vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án chuyển giao từ các địa phương cũ trước đây cho ban quản lý khu vực và các ban quản lý của TP.

Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được triển khai từ năm 2019 đến nay chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí

Đại biểu cho biết quá trình bố trí kinh phí và nhân lực cho các dự án này đang bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Trên thực tế, nhiều công trình từng được vận động xã hội hóa, người dân hiến đất và chấp thuận phương án đền bù. Tuy nhiên, khi các dự án được chuyển giao về các ban quản lý khu vực hoặc cấp thành phố, việc triển khai bị đình trệ, khiến người dân bức xúc.

Đại biểu đề nghị UBND TP Đà Nẵng thúc đẩy xử lý dứt điểm, đặc biệt đối với các dự án kéo dài tại khu vực thành phố Tam Kỳ cũ, như đường bao Nguyễn Hoàng, khu phố chợ Trường Xuân, đường N10 và khu dân cư hai bên đường.

Đáng chú ý, bà Lan nêu bật hai công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Nam cũ đã kéo dài nhiều năm.

Trong đó, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam có tổng mức đầu tư hơn 178,9 tỉ đồng, hạ tầng đã xây dựng xong 3 năm nhưng việc đấu thầu trang thiết bị không đảm bảo, công trình bỏ không dẫn đến nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng, gây bức xúc đối với người dân và bệnh nhân khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, dự án nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương nhiều năm vẫn chưa khởi công, chưa triển khai thực tế.

Ở nhóm vấn đề thứ ba, đại biểu Thu Lan đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình Ban quản lý dự án tại một số phường, xã có nhiều công trình trọng điểm và đủ nguồn nhân lực.

Mô hình này được kỳ vọng giúp tăng cường phân cấp – phân quyền, tạo chủ động cho cơ sở trong bối cảnh chính quyền địa phương vận hành theo mô hình hai cấp.

Theo bà Lan, việc phân cấp sâu hơn sẽ giúp các công trình được triển khai kịp thời, giảm tình trạng chậm trễ khi mọi dự án đều phải chờ cấp thành phố hoặc các ban quản lý chuyên ngành.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ghi nhận các ý kiến của đại biểu và đề nghị UBND TP có báo cáo giải trình tại phiên họp chiều nay hoặc sáng 12-12.