Đại bàng Hàn Quốc rót 1 tỷ USD xây dựng đại nhà máy tương đương 43 sân bóng đá tại thành phố cảng lớn nhất Việt Nam: Giới truyền thông quốc tế nói gì?

Theo Nikkei Asia, việc Tập đoàn LG của Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào lĩnh vực đóng gói chip tại Hải Phòng đã cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các phân khúc có giá trị cao hơn của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Tại cuộc họp mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng thực hiện sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn; cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các công trình khác đã xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh do Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án nằm trong phạm vi Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 323.812 m², tương đương với quy mô của 43 sân bóng đá tiêu chuẩn. Tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Dự kiến khởi công trong năm nay, vận hành thử nghiệm quý III/2027, vận hành chính thức và sản xuất hàng loạt vào quý III/2028.

Đáng chú ý, đây được xem là dự án công nghệ cao đầu tiên đi vào khu thương mại tự do mới của thành phố cảng miền Bắc này. Với khoản đầu tư mới, LG tiếp tục mở rộng dấu ấn tại Việt Nam, nơi tập đoàn Hàn Quốc vốn đã có hiện diện lớn trong các lĩnh vực như thiết bị gia dụng, màn hình, linh kiện điện tử và trước đây là điện thoại di động.

Theo Nikkei Asia, tham vọng bán dẫn của Việt Nam đến nay chủ yếu tập trung vào khâu đóng gói và kiểm thử, thay vì chế tạo chip hay sản xuất lõi. Tuy nhiên, sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Intel, Amkor, Samsung và nay là LG đang góp phần hình thành một hệ sinh thái bán dẫn có mức độ phức tạp ngày càng cao hơn.

Trong dự án mới tại Hải Phòng, LG Innotek cho biết sẽ sản xuất các chất nền chip, trong đó có ball grid arrays (BGA) và systems-in-package. Đây là những linh kiện quan trọng trong lĩnh vực đóng gói bán dẫn, nhất là khi các thiết bị điện tử ngày càng yêu cầu khả năng xử lý cao hơn, kích thước nhỏ hơn và hiệu suất tốt hơn.

Không giống các công ty trực tiếp sản xuất chip như TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) hay SK Hynix của Hàn Quốc, LG Innotek tập trung vào các linh kiện liên quan đến bán dẫn. Công ty này được biết đến nhiều với vai trò nhà cung cấp mô-đun camera cho điện thoại thông minh, trong đó có iPhone của Apple. Những năm gần đây, LG Innotek ngày càng mở rộng sang mảng chất nền bán dẫn và các sản phẩm liên quan đến công nghệ đóng gói tiên tiến.

Nikkei Asia nhận định, trong khi Samsung Electronics và SK Hynix hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo, LG nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng ở các loại chất nền bán dẫn dùng trong điện thoại thông minh. Xu hướng này được kỳ vọng tiếp tục mở rộng khi ngành công nghệ bước qua giai đoạn 5G và hướng tới 6G.

Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất thứ hai của LG Innotek

Nhà máy chính của LG Innotek hiện đặt tại Gumi, Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo Nikkei Asia, việc phát triển thêm cơ sở tại Việt Nam sẽ giúp công ty theo đuổi mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ won, tương đương khoảng 1,98 tỷ USD, từ mảng chất nền bán dẫn.

Một đại diện LG cho biết, theo chiến lược "song song hóa" địa điểm sản xuất, nhà máy Gumi tại Hàn Quốc sẽ đóng vai trò "nhà máy mẹ", tập trung phát triển chất nền bán dẫn mới, sản xuất nguyên mẫu và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trong khi đó, nhà máy mở rộng tại Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò cơ sở sản xuất chất nền bán dẫn đa dụng.

Mô hình này phản ánh xu hướng phổ biến trong ngành công nghệ châu Á: hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất có hàm lượng giá trị cao thường vẫn được giữ tại thị trường quê nhà, trong khi Việt Nam đảm nhận vai trò sản xuất quy mô lớn hơn trong chuỗi cung ứng.

Theo LG, Hải Phòng được lựa chọn nhờ vị trí địa lý gần các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hậu cần bán dẫn, bao gồm các hoạt động gia công sau, đóng gói và kiểm thử. Yếu tố này được kỳ vọng giúp tập đoàn Hàn Quốc tăng cường năng lực đáp ứng khách hàng và kết nối tốt hơn với hệ sinh thái cung ứng xung quanh.

Hải Phòng nổi lên trong bản đồ bán dẫn miền Bắc

Hải Phòng không phải là địa bàn mới với LG. Thành phố này đã trở thành một "ngôi nhà thứ hai" của tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại đây, LG sản xuất mô-đun camera cho iPhone; trong khi LG Display từng là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại địa phương sau khi công bố khoản đầu tư 750 triệu USD vào năm 2021.

Sự dịch chuyển hoạt động của LG tại Việt Nam cũng phản ánh những thay đổi lớn trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn. LG Electronics đã dừng mảng sản xuất điện thoại di động không sinh lời từ năm 2021. Đến năm 2025, công ty tiếp tục cắt giảm dây chuyền lắp ráp tủ lạnh tại Hải Phòng sau khi Mỹ áp thuế quan. Song song với đó, LG mở rộng sang các lĩnh vực mới như phát triển phần mềm cho ô tô và thiết bị gia dụng tại Việt Nam.

Khoản đầu tư 1 tỷ USD của LG Innotek là diễn biến mới nhất trong làn sóng đầu tư liên quan đến bán dẫn tại miền Bắc Việt Nam. Các dự án gần đây cho thấy khu vực này đang dần nổi lên như một trung tâm đóng gói, sản xuất linh kiện và triển khai các hoạt động kỹ thuật liên quan đến bán dẫn.

Theo Nikkei Asia, Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể để trở thành một cường quốc chế tạo chip. Tuy nhiên, những khoản đầu tư mới cho thấy quốc gia Đông Nam Á này đang từng bước dịch chuyển lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị bán dẫn, vượt ra khỏi vai trò truyền thống là trung tâm lắp ráp điện tử.

Nguồn tham khảo: Nikkei Asia



