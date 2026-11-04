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Đặc phái viên Mỹ công bố thời điểm nối lại đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Quỳnh Như
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Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington sẽ chủ trì vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong hai ngày 10 - 11/11, tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm thứ Hai (2/11) cho biết Washington sẽ làm trung gian hòa giải vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong hai ngày 10 và 11/11, nhằm thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2/2022.

Theo ông Witkoff, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và những bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình.

"Mỹ sẽ làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga vào ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi, thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh", ông Witkoff viết trên mạng xã hội X.

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Từ phải qua trái: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Trước thềm cuộc đàm phán hòa bình vào tuần tới, các nhà đàm phán của Mỹ dự kiến gặp đại diện của Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels trong tuần này. Nội dung thảo luận bao gồm các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, cấu trúc an ninh hậu chiến của châu Âu và những cơ hội hợp tác kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Ông Witkoff cho biết Washington muốn tiếp nối những tiến triển từ các cuộc thảo luận ngoại giao trước đó tại Kyiv, Oslo và St. Petersburg, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện và bền vững.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tháng trước, ông Trump nhận định các nỗ lực giải quyết xung đột có thể đang tiến gần đến thành công hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây, đồng thời bày tỏ tin tưởng cả Moscow và Kiev đều mong muốn chấm dứt giao tranh.

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