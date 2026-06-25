Đã tìm thấy thiếu nữ 14 tuổi rời nhà vào giữa đêm ở TP.HCM

Công an đã tìm thấy thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc 1h30 sáng và đưa về đoàn tụ cùng gia đình an toàn.

Liên quan đến vụ “Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc 1h30 sáng” như đã thông tin, tối 24/6, Công an xã Hồ Tràm (TPHCM) cho biết, đã tìm thấy cháu bé và đưa về đoàn tụ cùng gia đình an toàn trong chiều nay.

Em P.T. N. thời điểm rời nha đi

Trước đó, Công an xã Hồ Tràm tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc tìm kiếm em P.T. N. (SN 2012, nơi ở hiện tại ấp Xuyên Phước Cơ, xã Hồ Tràm, TPHCM).

Gia đình cho biết, khoảng 1h30 ngày 24/6, cháu N. rời khỏi nhà chưa rõ nguyên nhân và không sử dụng điện thoại (người nhà nghi vấn liên quan đến áp lực việc học tập). Khi đi, cháu N. mặc quần dài màu đen, áo khoác có mũ (hoodie) màu trắng, chân đi dép màu đen.

Qua xem camera của các hộ dân xung quanh, hình ảnh cuối cùng gia đình ghi nhận cháu N. xuất hiện tại khu vực Bến xe Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm).