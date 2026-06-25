Đã tìm ra chàng trai khóc xấu mà cười cũng thấy sợ, cơ mặt bất ổn nhất Việt Nam là đây chứ đâu

Biểu cảm của chàng trai này khiến netizen vừa thương vừa buồn cười.

Phía Bên Kia Thành Phố đang là một trong những bộ phim truyền hình được bàn luận nhiều nhất trên sóng giờ vàng. Càng tiến về chặng cuối, phim liên tục đẩy các nhân vật vào những biến cố nặng nề, từ tình bạn tan vỡ, hiểu lầm chồng chất cho tới những bi kịch khiến khán giả không khỏi vừa xót xa vừa tức anh ách.

Tuy nhiên, bên cạnh tuyến nội dung ngày một căng thẳng, điều khiến cư dân mạng bàn tán còn là gương mặt của Cương do Võ Hoài Vũ thủ vai. Từ cảnh khóc nức nở đến nụ cười ám ảnh, nam diễn viên liên tục tạo ra những biểu cảm khó đỡ, đến mức khán giả phải thừa nhận đây có lẽ là chàng trai sở hữu cơ mặt bất ổn nhất màn ảnh Việt hiện tại.

Trong những diễn biến mới nhất, Cương (Võ Hoài Vũ) vì những lời bơm đểu của Tuyết Lan (Tú Quyên) mà gây sự với bạn thân Khuê (Thái Vũ)

Mới nhất ở tập 19, sau cuộc xô xát với Khuê bên bờ sông, Cương vô tình khiến người bạn thân nhất của mình bị thương nặng và bất tỉnh. Chứng kiến Khuê nằm bất động, Cương hoàn toàn suy sụp. Tất cả sự tức giận, ghen tuông và mù quáng trước đó lập tức biến thành cảm giác sợ hãi, hối hận và tuyệt vọng.

Phân đoạn Võ Hoài Vũ gào khóc giữa bãi sông được xem là một trong những cảnh cảm xúc nhất của tập phim. Tuy nhiên, thay vì chỉ khiến khán giả thương cảm, biểu cảm của nam diễn viên lại vô tình tạo ra hiệu ứng ngược.

Cậu khóc vật vã ngay sau đó

Đôi mắt nhắm tịt, gương mặt co rúm lại, miệng méo sang một bên rồi liên tục biến dạng theo từng nhịp khóc khiến nhiều người vừa thấy thương vừa không nhịn được cười. Có khán giả còn đùa rằng đây là kiểu khóc "dồn hết cơ mặt vào một lần diễn", nhìn phát là nhớ luôn. Nhiều người thừa nhận họ hiểu nhân vật đang đau đớn tột cùng, nhưng gương mặt của Cương lại mang đến cảm giác hài nhiều hơn bi.

Một cảnh khóc trông buồn cười khác của Võ Hoài Vũ

Thế nhưng nếu chỉ có cảnh khóc thì chưa đủ để gương mặt của Võ Hoài Vũ gây ấn tượng mạnh với fan phim. Để nói về cơ mặt bất ổn thì Không thể thiếu nụ cười thấy sợ của chàng trai trong phân đoạn đánh nhau với Huy tại khu vực đường tàu. Lúc đó, nghe Huy liên tục dùng những lời lẽ xúc phạm Khuê là "con hoang", đồng thời lôi cả mẹ mình ra chế giễu, Cương lập tức nổi điên. Nhưng trước khi lao vào "ăn thua đủ" với đối phương, cậu ngẩng mặt lên cười gằn, môi cong méo mó, mắt híp lại nửa như đang tức giận, nửa như chuẩn bị hóa phản diện.

Lập tức có một meme mới ra đời

Biểu cảm này sau đó nhanh chóng bị cư dân mạng chụp lại, dùng meme. Thậm chí nhiều fan phim còn cho rằng Cương là trường hợp hiếm hoi khóc cũng thành meme mà cười cũng thành meme khi diễn xuất bằng cả tính mạng.

Một số bình luận của netizen:

- Khóc thấy thương nhưng nhìn mặt lại buồn cười quá

- Cơ mặt anh này phản chủ thật sự

- Khóc xong tôi phải tua lại xem thêm lần nữa để cười

- Nụ cười đáng sợ nhất phim là đây, sợ hơn cả Tuyết Lan

- Bình thường đẹp trai mà cười với khóc trông hài ghê

- Có thể là cơ mặt bất ổn nhất Việt Nam

- Diễn xuất bằng cả tính mạng

Võ Hoài Vũ thể hiện tròn trịa hình ảnh cậu học sinh cá biệt trong Phía Bên Kia Thành Phố

Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, là con trai của nghệ sĩ Võ Hoài Nam. Anh bắt đầu được chú ý sau khi góp mặt trong một số dự án truyền hình của VTV và dần ghi dấu ấn nhờ ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên. Dù là gương mặt mới của vũ trụ phim VTV nhưng Võ Hoài Vũ nhanh chóng để lại dấu ấn qua các vai diễn có cá tính mạnh.

Trước đó, bộ phim truyền hình đầu tay giúp anh chạm ngõ màn ảnh nhỏ là Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Trong phim, anh thủ vai Quang, con trai của ông chủ nhà trọ. Quang là một thanh niên thành phố có tính cách ương bướng, nông nổi và ngỗ nghịch.

Sang đến Phía Bên Kia Thành Phố, đây là bộ phim đánh dấu vai chính đầu tiên trong sự nghiệp truyền hình của Võ Hoài Vũ. Anh vào vai Cương - một cậu học sinh lớp 12 cá biệt, ngổ ngáo, ham chơi nhưng ẩn sau vẻ bất cần lại là người sống tình cảm, nghĩa khí và hết lòng bảo vệ bạn bè. Vai diễn này giúp anh nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên và tạo được tương tác rất lớn trên mạng xã hội. Với vai Cương, nam diễn viên cũng có cơ hội thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc hơn, từ những khoảnh khắc hài hước, trẻ con cho tới các phân đoạn nội tâm nặng ký ở giai đoạn cuối phim.