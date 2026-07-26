Đã tìm ra 5 "kẻ thù" của ung thư gan: Toàn thực phẩm quen thuộc, chợ Việt không lo thiếu

Nếu muốn phòng ngừa ung thư gan, hãy chú trọng hơn đến chế độ ăn uống hàng ngày.

Ung thư gan bắt nguồn từ sự tăng trưởng bất thường của các mô trong gan, hình thành khối u. Ung thư gan nguyên phát xảy ra khi u phát sinh từ các tế bào của gan, còn ung thư gan thứ phát (di căn) xảy ra khi bệnh ung thư chính lan sang từ một phần khác của cơ thể và phát tán các tế bào ung thư vào trong gan.

Đối với bệnh ung thư gan, thực phẩm có vai trò rất lớn. Cách mà chúng ta ăn uống có thể giúp phòng tránh ung thư gan nhưng cũng có thể khiến căn bệnh chết người này ập tới. Nếu muốn bệnh ung thư gan "tránh xa", đừng quên tận dụng 5 thực phẩm quen thuộc, giá rẻ và chợ Việt thường bán sau đây nhé:

1. Ngô (bắp)

Ngô không chỉ giàu dưỡng chất mà còn là thực phẩm tốt cho gan. Đặc biệt, ăn ngô có thể giúp phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ - một trong những tiền thân của viêm gan, ung thư gan.

Ăn ngô thường xuyên có lợi cho sức khỏe của gan (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ chuyên khoa gan Mathis Heydtmann (Vương Quốc Anh), đó là nhờ ngô có chứa các axit béo chưa bão hòa có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và cholesterol trong cơ thể. Thực phẩm này lại rất giàu chất xơ, lợi tiểu nên có thể tăng cường bài tiết và thải độc gan. Hàm lượng carotene trong ngô cũng khá cao và chất này có lợi cho sức khỏe lá gan.

2. Rau diếp cá

Theo Y học cổ truyền, diếp cá có tính mát, vị hơi chua, mùi hơi tanh giống như mùi cá được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian chữa bệnh. Còn theo Y học hiện đại, rau diếp cá chứa decanoyl-acetaldehyd có tác dụng kháng khuẩn, cùng các dưỡng chất tốt cho sức khỏe lá gan khác như vitamin B, A, canxi, chất đạm, chất xơ, sắt, kali… nên nuôi dưỡng gan tốt và góp phần phòng ung thư gan.

Bác sĩ Guo Peng, Trưởng khoa Gan mật, Bệnh viện Xiyuan, Học viện Y học Cổ truyền Trung Quốc (Trung quốc) chỉ ra, rau diếp cá gồm vitamin và các khoáng chất như lipid, glucid, protid, kali, cellulose, tinh dầu methylnonylketon, vitamin C... Mang đến công dụng giảm mỡ trong máu và mỡ gan, giải độc, thanh lọc tại gan vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, diếp cá rất hiệu quả trong việc giải nhiệt, làm mát và thanh nhiệt cơ thể, lại lợi tiểu nên được cho là tăng cường thải độc gan, giảm "nóng gan".

3. Sữa và sữa chua

Uống sữa và ăn sữa chua giúp làm giảm khả năng phát triển bệnh ung thư gan, đồng thời cải thiện cơ hội phục hồi từ căn bệnh nguy hiểm này.

Những người mắc bệnh gan được khuyên uống sữa, sữa chua nhiều hơn (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, đối với người bị men gan cao hay gan nhiễm mỡ thì sữa chua chính là nhân tố hạ men gan hàng đầu. Trong sữa chua có rất nhiều dưỡng chất cần cho quá trình thải độc gan. Nổi bật là sữa chua có thể giảm đáng kể tình trạng kháng insulin dựa vào cơ chế hạn chế mỡ tích tụ trong máu, kháng viêm tốt và chống oxy cao theo phân tích từ bác sĩ Guo Peng.

4. Cà rốt

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật Waqas Gaba, Bệnh viện Spire Fylde Coast (Vương Quốc Anh) cho biết, nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, nếu thường xuyên bổ sung vitamin A, gan có thể hoạt động hiệu quả hơn. Chất này cũng góp phần ngăn ngừa và ức chế sự xuất hiện của các tế bào ung thư trong gan và duy trì chức năng phục hồi mô trong cơ thể. Trong khi đó, cà rốt rất giàu vitamin A nên hãy ăn thường xuyên.

Đặc biệt, cà rốt còn chứa nhiều beta-carotene và flavonoid thực vật. Cả hai đều tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng gan và không để độc tính xâm nhập vào gan. Cách ăn cà rốt tốt nhất cho gan là dùng nước ép. Nhưng lưu ý không nên thêm nhiều đường hay muối và không uống quá nhiều kẻo gây vàng da.

5. Cải bó xôi

Loại rau xanh lá đậm này rất giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin K, carotenoid và khoáng chất. Nó không chỉ là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, cùng chất xơ, nitrat, kali, mangan, magiê... mà còn giúp thải độc, tăng tuần hoàn và bồi bổ gan rất tốt. Nếu ăn thường xuyên, nhất là uống nước ép rau bina đều đặn thì còn có thể thải độc gan, giảm mỡ gan, phục hồi chức năng gan, chống viêm nhiễm và từ đó làm giảm nguy cơ ung thư gan đáng kể.

Nước ép cải bó xôi có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan (Ảnh minh họa)

Cải bó xôi còn rất giàu chất diệp lục, giúp gan trung hòa các chất độc và kim loại nặng. Từ đó gan được thải độc, nuôi dưỡng tốt hơn và khỏe mạnh hơn. Còn nếu xét theo Y học cổ truyền, bác sĩ Guo Peng cho biết cải bó xôi còn được cho là bài thuốc thiên nhiên giúp tăng cường tuần hoàn gan - khí, giải tỏa ứ đọng ở gan mà còn bớt nóng gan và dưỡng ẩm cho gan.

Bên cạnh thực phẩm tốt cho gan thì cũng có những thực phẩm gây hại cho gan. Vì vậy, nếu không muốn bị ung thư gan thì hãy tránh xa thực phẩm bị nấm mốc, bia rượu, hạn chế ăn rau củ muối chua, kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể, ăn ít chất béo. Vận động đều đặn, ngủ sớm, uống đủ nước và học cách suy nghĩ tích cực cũng giúp ích rất nhiều trong bảo vệ lá gan.

Tổng hợp