Đã rõ lý do Phở Bát Đàn đóng cửa suốt 1 tháng, hóa ra ông bà chủ âm thầm sang Tây mở luôn chi nhánh hoành tráng

Việc Phở Bát Đàn tạm đóng cửa từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8/2026 thu hút sự chú ý của nhiều thực khách. Khác với suy đoán quán nghỉ hè như truyền thống nhiều năm, chủ thương hiệu thực chất đã sang Melbourne để khai trương chi nhánh Phở Bát Đàn đầu tiên ở nước ngoài.

Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị phở gia truyền, Phở Bát Đàn còn có nhiều "điều lạ" khiến thực khách nhớ mãi. Một trong số đó là việc quán đều đặn đóng cửa suốt một tháng vào mùa hè - điều hiếm thấy với một địa chỉ ăn uống luôn đông khách bậc nhất Hà Nội.

Quán phở nổi tiếng Hà Nội bất ngờ nghỉ bán một tháng, hóa ra để làm việc đặc biệt

Tháng 7 vừa qua, nhiều tài khoản được cho là khách quen của Phở Bát Đàn chia sẻ hình ảnh thông báo quán sẽ tạm nghỉ từ ngày 1/7 đến hết ngày 1/8/2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là khoảng thời gian nghỉ khá dài đối với một thương hiệu luôn tấp nập thực khách.

Nhiều khách quen lập tức xác nhận đây không phải chuyện bất thường mà là "truyền thống" đã được quán duy trì suốt nhiều năm. Mỗi dịp hè, Phở Bát Đàn đều tạm đóng cửa khoảng một tháng để gia đình chủ quán nghỉ ngơi.

Phở Bát Đàn treo biển thông báo nghỉ bán 1 tháng hè. Ảnh: Mitoshi Kaito

Ban đầu, không ít người cho rằng năm nay quán cũng nghỉ hè như thường lệ. Tuy nhiên, chia sẻ trên TikTok của Phở Bát Đàn Australia đã hé lộ một lý do đặc biệt hơn: trong thời gian quán tại Hà Nội đóng cửa, chủ thương hiệu sang Australia để khai trương chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, bởi Phở Bát Đàn đã mở chi nhánh quốc tế trước khi phát triển hệ thống trong nước.

Ảnh: Phở Bát Đàn Australia

Cụ thể, ngày 3/7/2026, cửa hàng Phở Gia truyền 49A Bát Đàn chính thức khai trương tại thành phố Melbourne (Australia), đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu phở hơn 70 năm tuổi của Hà Nội bước ra thị trường quốc tế.

Chi nhánh mới mang tên Phở Bát Đàn Australia, tọa lạc tại số 197 Lonsdale, Melbourne, bang Victoria. Trong ngày khai trương có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Cồ Thị Thanh Xuân - chủ thương hiệu Phở Bát Đàn 49A trực tiếp từ Hà Nội sang Australia để chứng kiến cột mốc đặc biệt này.

Tạm đóng cửa quán tại Việt Nam trong một tháng, ông bà đã có mặt ở Melbourne để cùng giới thiệu "đứa con" của mình đến với thực khách quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Thắng trong gian bếp ở Úc. Ảnh: Phở Bát Đàn Australia

Hành trình đưa một thương hiệu phở Hà Nội ra thế giới

Từ một quán phở gia truyền nằm giữa khu phố cổ Hà Nội, Phở Bát Đàn lần đầu tiên bước ra thị trường quốc tế với điểm đến đầu tiên là Melbourne. Đằng sau một tô phở ở xứ người không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn là khát vọng đưa một di sản ẩm thực Việt vươn xa.

Giữa những ngày mùa đông ở Melbourne, Phở Bát Đàn Australia phục vụ thực khách với hương vị được giữ gần như nguyên bản. Nước dùng được ninh nhiều giờ từ xương bò để tạo vị ngọt thanh tự nhiên, hạn chế sử dụng gia vị, đi kèm các món quen thuộc như phở tái nạm, phở tái lăn hay phở sốt vang.

Menu của phở Bát Đàn tại Úc. Ảnh: Mỹ Khanh Nguyễn

Dù chưa quảng bá rầm rộ trong những ngày đầu vận hành, quán vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều thực khách, đặc biệt là sinh viên và người trẻ tại Melbourne, tìm đến vì tò mò về một thương hiệu phở Hà Nội lâu đời. Sau khi thưởng thức, không ít người nhận xét hương vị tại đây khác biệt so với những món phở họ từng biết.

Ảnh: Phở Bát Đàn Australia

Khi khách quốc tế nhớ về Hà Nội qua một tô phở

Ít ai biết, hành trình đưa Phở Bát Đàn sang Australia bắt đầu từ một cuộc gặp vào những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026.

Chị Lê Kỳ Duyên - Giám đốc điều hành Phở Bát Đàn Australia cho biết trước đó đã có nhiều người mong muốn hợp tác với thương hiệu, nhưng gia đình chủ quán chưa từng nghĩ đến việc chuyển giao. Với họ, Phở Bát Đàn không đơn thuần là một cơ sở kinh doanh mà còn là nghề gia truyền được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đến khoảng 28 Tết Âm lịch, sau nhiều cuộc trò chuyện về mong muốn đưa một thương hiệu Việt ra thế giới, hai bên tìm được tiếng nói chung. Một bản hợp đồng được ký kết, mở ra hành trình đưa hương vị phở Hà Nội đến Melbourne.

Ảnh: Mỹ Khanh Nguyễn

Theo chị Duyên, điều khiến đội ngũ Australia trân trọng nhất là sự tận tâm của gia đình chủ quán. Ông Thắng và bà Xuân không chỉ chia sẻ công thức mà còn hướng dẫn tỉ mỉ từ cách chọn nguyên liệu, xử lý nước dùng đến những chi tiết nhỏ để giữ trọn tinh thần của một bát phở Bát Đàn.

Melbourne được lựa chọn là điểm đến đầu tiên bởi đây là thành phố có nền ẩm thực phát triển, quy tụ cộng đồng đa văn hóa và đông đảo người Việt sinh sống. Tuy nhiên, đưa một món ăn mang đậm bản sắc địa phương như phở Hà Nội đến thị trường quốc tế vẫn là hành trình nhiều thử thách.

Cửa hàng đầu tiên tại số 197 Lonsdale được kỳ vọng sẽ trở thành nơi để thực khách quốc tế trải nghiệm một phần văn hóa Việt Nam thông qua món ăn quen thuộc nhất.

Thương hiệu phở hơn 70 năm tuổi với nhiều "đặc sản" riêng

Theo nhiều tư liệu, Phở Bát Đàn được gây dựng từ gánh phở rong của ông Cồ Như Chiêu, sau đó được gìn giữ qua ba thế hệ. Hiện nay, bà Cồ Thị Thanh Xuân cùng con cháu tiếp tục duy trì công thức gia truyền đã làm nên tên tuổi của quán suốt nhiều thập kỷ.

Linh hồn của món phở nằm ở phần nước dùng được ninh từ xương bò liên tục khoảng 7 tiếng để tạo vị ngọt thanh tự nhiên. Gừng nướng kết hợp với gừng tươi được sử dụng để tăng hương thơm, trong khi thịt bò được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo độ tươi ngon.

Linh hồn của món phở nằm ở phần nước dùng được ninh từ xương bò liên tục khoảng 7 tiếng để tạo vị ngọt thanh tự nhiên. Ảnh: Phở Bát Đàn Australia

Một trong những nét đặc trưng của quán là thịt bò được thái trực tiếp theo từng bát khách gọi thay vì thái sẵn. Theo nhiều thực khách quen, công đoạn này chủ yếu do chính chủ quán đảm nhận để giữ chất lượng thịt.

Lượng thịt trong mỗi bát cũng thường được thực khách nhắc đến với những lời nhận xét hài hước như "ăn hết bánh phở vẫn còn thịt". Bánh phở sử dụng loại sợi nhỏ, mềm hơn nhiều quán khác, tạo nên hương vị riêng, dù cũng có người vẫn thích sợi phở dai truyền thống hơn.

Những thực khách đầu tiên trong ngày khai trương 3/7 tại Melbourne. Ảnh: Phở Bát Đàn Australia

Không chỉ nổi tiếng bởi chất lượng món ăn, Phở Bát Đàn còn gắn liền với cách phục vụ đặc trưng. Thực khách phải tự xếp hàng gọi món, thanh toán trước rồi tự bê bát phở về chỗ ngồi. Quy trình này đã tồn tại nhiều năm và trở thành một phần "đặc sản" của quán.

Quán cũng không phục vụ chanh mà chỉ dùng giấm ăn kèm phở. Bên cạnh ớt xanh và ớt chín, tương ớt đều do quán tự làm để phù hợp với hương vị nước dùng. Thực đơn khá gọn với các món như tái, chín, tái nạm, ăn kèm quẩy hoặc trứng chần.

Sau hơn 70 năm hoạt động, Phở Bát Đàn vẫn luôn tấp nập thực khách từ sáng sớm cho đến khi bán hết vào khoảng 21h. Không chỉ là địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ người Hà Nội, quán còn là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Với nhiều người, Phở Bát Đàn không chỉ bán một bát phở mà còn lưu giữ một phần ký ức và bản sắc ẩm thực của Thủ đô.