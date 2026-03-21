Đà Nẵng xác minh vụ nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP Đà Nẵng về việc ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua tại xã Phước Năng.

Món cá ủ chua - thực phẩm nghi liên quan các trường hợp ngộ độc. Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan này, tại thôn 3, xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) ghi nhận 2 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món cá ủ chua vào các ngày 18 và 20-3. Hiện các trường hợp đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trường hợp cần thiết, các cơ sở y tế chủ động hội chẩn liên viện, kết nối tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn.

Cơ quan này cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng ngừa ngộ độc do ăn cá ủ chua cho cán bộ y tế và cộng đồng.

Đồng thời, các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ; lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có).

Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan độc tố botulinum trên địa bàn và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Ngộ độc botulinum là một bệnh gây ra do nhiễm độc tố của vi khuẩn có trong thức ăn. Triệu chứng thường xuất hiện sau 18–36 giờ kể từ khi ăn thực phẩm nhiễm độc, gồm: khó nuốt, yếu cơ, nhìn đôi, sụp mí, nói khó, khó thở.

Một số trường hợp có thể kèm buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây liệt cơ hô hấp, thậm chí tử vong.