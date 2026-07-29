Đã “kiêng cữ nhiều năm”, cô gái trẻ bất ngờ mắc HPV chỉ sau 1 lần đi vệ sinh

Lây truyền gián tiếp về mặt lý thuyết rất hiếm, các bác sĩ cho biết hầu như không có trường hợp nào rõ ràng.

Mới đây, một cô gái trẻ người Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trải nghiệm đau lòng của mình. Cô cho biết cô không có đời sống tình dục trong những năm gần đây và cũng không có hứng thú với nó. Vài năm trước, khi đi du lịch nước ngoài, một đêm nọ cô say rượu và cần đi vệ sinh gấp. Cô vội vã vào một nhà vệ sinh công cộng và "ngồi xuống mà không suy nghĩ nhiều".

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Khoảng hai tháng sau khi trở về, cô rất ngạc nhiên khi phát hiện những nốt sần nhỏ, giống như súp lơ, đột nhiên xuất hiện gần mông. Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là bệnh chàm thông thường và tự bôi thuốc mỡ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Khi đến phòng khám chuyên khoa hậu môn trực tràng để khám, cô được chẩn đoán mắc mụn cóc sinh dục.

Đối mặt với kết quả đột ngột và bất ngờ này, cô gái cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô suy đoán rằng có lẽ là do người mang virus trước đó vừa mới rời đi, việc cô sử dụng nhà vệ sinh công cộng sau đó, kết hợp với việc ngồi lâu khi say xỉn, các vết trầy xước nhỏ trên da và hệ miễn dịch suy yếu trong suốt chuyến đi, dẫn đến việc cô bị "lây truyền không qua đường tình dục" với xác suất cực kỳ thấp.

Cô kết luận bằng cách khuyên cư dân mạng, với tư cách là người “từng trải”, rằng "bạn không bao giờ biết vận rủi của mình có thể tồi tệ đến mức nào", và đề nghị rằng nếu có thể, mọi người nên tiêm phòng HPV càng sớm càng tốt để bảo vệ bản thân.

Về các con đường lây truyền của HPV, bác sĩ cho biết trên toàn thế giới có khoảng 130 loại virus gây u nhú ở người (HPV). Bất kỳ vùng da nào có biểu mô vảy, dù là trên cơ thể nói chung hay bộ phận sinh dục, đều có thể bị nhiễm HPV. Tuy nhiên, mỗi loại HPV thường chỉ lây nhiễm vào các vùng da cụ thể.

Da bị nhiễm HPV gây ra các khối u lành tính, thường được gọi là "mụn cóc" hoặc "nốt sần". Những mụn cóc này khác với nhiễm HPV ở bộ phận sinh dục. Cả hai đều liên quan đến nhiễm HPV, nhưng chúng là các loại HPV khác nhau.

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Virus HPV sinh dục

Các vị trí nhiễm HPV sinh dục tập trung ở niêm mạc hoặc lớp da mỏng của bộ phận sinh dục ngoài, tầng sinh môn, xung quanh hậu môn và miệng/họng. Quan hệ tình dục là con đường lây truyền chính, chiếm hơn 90%. Lây truyền gián tiếp về mặt lý thuyết rất hiếm, các bác sĩ cho biết hầu như không có trường hợp nào rõ ràng.

- Các loại có nguy cơ thấp: Chẳng hạn như HPV 6 và 11 (chiếm 90%). Chủ yếu gây ra mụn cóc sinh dục (thường được gọi là mụn cóc hình súp lơ).

- Các chủng HPV nguy cơ cao: Như HPV 16, 18, 31, 33, 52, 58... Nhiễm trùng kéo dài có thể gây ra ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư dương vật và ung thư vòm họng.

Các phương pháp phòng ngừa HPV sinh dục

- Tiêm phòng HPV: Tiêm phòng là phương pháp tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất khi được tiêm trước lần quan hệ tình dục đầu tiên. Tuy nhiên, ngay cả đối với phụ nữ đã từng quan hệ tình dục, vắc-xin vẫn có thể bảo vệ chống lại các chủng HPV chưa bị nhiễm bệnh. Vì HPV sinh dục mang nguy cơ gây ung thư, phụ nữ trên 25 tuổi đã từng quan hệ tình dục nên làm xét nghiệm Pap hoặc xét nghiệm ADN HPV định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư.

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- Sử dụng bao cao su: Việc sử dụng bao cao su đúng cách vẫn rất quan trọng. Mặc dù bao cao su không thể che phủ toàn bộ vùng đáy chậu (vẫn có một nguy cơ nhiễm trùng rất nhỏ nếu da không được che phủ), nhưng chúng có thể giảm nguy cơ lây truyền khoảng 70%.

- Tránh dùng chung đồ dùng cá nhân: Không dùng chung khăn tắm hoặc đồ lót với người khác trong sinh hoạt hàng ngày; khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, hãy lau bồn cầu bằng cồn sát khuẩn và giữ cho vùng kín không bị tổn thương.

Virus gây mụn cóc trên da

Mụn cóc ngoài da rất phổ biến trong môi trường sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là ở những nơi công cộng ẩm ướt, thường xuyên tiếp xúc. Nhiễm trùng chủ yếu xảy ra ở các tế bào biểu bì, chủ yếu ở các lớp da dày hơn như lòng bàn chân và lòng bàn tay, dẫn đến hình thành các cục u dày, cứng, phẳng, sừng hóa với các chấm đen nhỏ trên bề mặt.

Mụn cóc chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với da, đặc biệt là khi da có vết thương hở. Tiếp xúc gián tiếp với các vật dụng do người nhiễm bệnh sử dụng, chẳng hạn như khăn tắm, dép, khăn tay và chuột, cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Hơn nữa, bệnh nhân có thể chạm vào vùng bị nhiễm bệnh rồi chạm vào các bộ phận khác trên cơ thể, gây ra nhiễm trùng mới; hoặc bệnh nhân có thể truyền virus cho các thành viên trong gia đình, và sau khi điều trị, lại bị tái nhiễm từ các thành viên trong gia đình, dẫn đến tái phát.

Các chủng HPV phổ biến: HPV 1, 2, 4, 7, 27, 57…

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Các phương pháp phòng ngừa mụn cóc trên da:

- Tránh đi chân trần ở những nơi công cộng: Tuyệt đối không đi chân trần ở các bể bơi công cộng, phòng thay đồ phòng tập thể dục, spa hoặc nhà vệ sinh công cộng; luôn luôn mang dép.

- Không dùng chung đồ dùng cá nhân: Không dùng chung giày dép, tất, kìm cắt móng tay, khăn tắm, dao cạo râu hoặc thảm tập yoga với người khác.

- Bảo vệ hàng rào da: Virus HPV chỉ có thể xâm nhập qua những vết thương nhỏ trên da (như vết nứt, trầy xước và vết xước móng tay). Thường xuyên dưỡng ẩm bằng kem dưỡng da tay để ngăn ngừa tình trạng khô và nứt nẻ quá mức.

Nguồn và ảnh: HK01