Đã có hình ảnh "lên đồn" của chủ tịch showbiz sau khi bị bắt, thái độ gây chú ý

"Chủ tịch showbiz" được cơ quan chức năng xác định vi phạm 3 lỗi sau khi bị bắt.

Những ngày qua, Hoàng Tử Thao là cái tên gây dậy sóng showbiz Hoa ngữ sau khi cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo tạm giữ "anh sếp" và cả phương tiện để điều tra hành vi vi phạm luật giao thông. Theo đó, trong lúc lái chiếc Lamborghini chở bà xã Từ Nghệ Dương đi chơi, "chủ tịch showbiz" đã bị quần chúng tố cáo đỗ xe vào làn đường dành cho xe thô sơ, gây cản trở người đi bộ và các phương tiện khác. Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra sâu, cảnh sát phát hiện chiếc Lamborghini mui trần của Hoàng Tử Thao đã thay đổi màu sơn nhưng chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định. Vì vậy, cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) xác định Hoàng Tử Thao vi phạm 3 lỗi gồm đỗ xe sai quy định, không tuân thủ biển báo cấm và thay đổi màu sơn thân xe trái quy định. "Anh sếp Cbiz" bị phạt tổng cộng 2.500 NDT (9,7 triệu đồng).

Dù chỉ bị cơ quan chức năng phạt tiền cảnh cáo và cũng đã lên tiếng xinh lỗi, song việc có hành vi cố ý vi phạm luật giao thông đã khiến Hoàng Tử Thao mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng. Đến ngày 22/6, tờ Sohu đưa tin cánh săn ảnh xứ tỷ dân đã chụp được hình ảnh Hoàng Tử Thao đích thân đến sở cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) nộp phạt, làm thủ tục đăng ký thay đổi màu xe để khắc phục sai phạm. Theo paparazzi, Hoàng Tử Thao xuất hiện rất lặng lẽ, cúi gằm mặt mỗi khi thấy ống kính chỉa vào mình.

Hoàng Tử Thao đưa bà xã Từ Nghệ Dương đi ăn tối bằng Lamborghini mui trần. Nguồn: Weibo.

Chủ tịch showbiz" đã đỗ xe không đúng nơi quy định và bị người dân tố cáo với cảnh sát. Anh và phương tiện sau đó đều bị cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) tạm giữ. Cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) xác định Hoàng Tử Thao vi phạm 3 lỗi gồm đỗ xe sai quy định, không tuân thủ biển báo cấm và thay đổi màu sơn thân xe trái quy định. Ảnh: Weibo.

Sau khi lên tiếng xin lỗi, Hoàng Tử Thao đã trực tiếp đến sở cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) nộp phạt 9,7 triệu đồng, đồng thời làm thủ tục đăng ký thay đổi màu xe để khắc phục sai phạm. Ảnh: Weibo.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

"Anh sếp Cbiz" là con trai của doanh nhân giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Ảnh: Weibo.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Mối quan hệ của Từ Nghệ Dương - Hoàng Tử Thao được ví như ngôn tình tổng tài - nữ nhân viên công ty ngoài đời thực. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu