Cứu sống cụ ông 71 tuổi ngã gục tại bữa cơm do ngưng tim, ngưng thở ở Bạc Liêu

Bệnh nhân là cụ N.V.H. (71 tuổi), ngụ tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Trước đó, vào sáng ngày 8/2/2025, trong lúc ăn cơm, cụ H. đột ngột ngất xỉu. Người thân lập tức đưa cụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu.

Bác sĩ thực hiện chụp mạch và can thiệp động mạch vành cho cụ H. bằng hệ thống DSA

Tại Khoa Cấp cứu, sau thăm khám đánh giá, bác sĩ kết luận đây là trường hợp ngưng tuần hoàn hô hấp, nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp của thành dưới. Ê-kíp y, bác sĩ nơi đây lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) và nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào Trung tâm Tim mạch can thiệp. Tại đây, các bác sĩ thực hiện can thiệp động mạch vành phải (RCA), hồi sức nội tích cực: sử dụng thuốc vận mạch, an thần, kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu... Bệnh nhân đã được can thiệp thành công sau 30 phút.

Sau can thiệp, cụ N.V.H. tỉnh táo, sức khỏe ổn định, được chuyển lên Khoa Hồi sức Cấp cứu để tiếp tục theo dõi, điều trị và dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ xuất viện.

Hệ mạch vành trong quá trình can thiệp trên hệ thống DSA

Theo BS.CKI Trần Quỳnh An- Trưởng Khoa Cấp cứu, Trưởng Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch, biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp. Trước đó, cụ N.V.H. có nhiều bệnh nền phức tạp như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hỗn hợp, di chứng nhồi máu não, hẹp hở van ba lá và viêm phế quản phổi.

BS.CKI Trần Quỳnh An khuyến cáo, nhồi máu cơ tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng điển hình như đau thắt ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc mất ý thức,... Khi gặp các dấu hiệu này, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế có đủ điều kiện cơ sở vật chất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.