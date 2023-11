Cứu sản phụ '10 phần chết 9' vì căn bệnh cực nguy hiểm khi mang thai

Ngày 14/11, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân là chị L.T.K.A (26 tuổi, ngụ tại Vũng Tàu) được bệnh viện địa phương chuyển đến với chẩn đoán, sản giật, suy đa cơ quan.

Theo thông tin bệnh sử, chị K.A mang thai con lần thứ 2. Từ tháng thứ 3 thai kỳ, thai phụ bắt đầu phù chân hai bên, phù mặt và diễn tiến ngày càng tăng dần. Bước sang tuần thứ 30, tình trạng phù toàn thân diễn tiến nặng, huyết áp khó kiểm soát. Ngày 30/10/2023 thai phụ nhập bệnh viện tại địa phương với chẩn đoán sản giật tổn thương đa cơ quan (tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp) và chuyển dạ sanh non ở thai kỳ 31 tuần 4 ngày.

Bệnh nhân đã được thực hiện ECMO, điều trị tích cực giúp qua cơn nguy kịch

Trước tình trạng nguy kịch của sản phụ, bệnh viện địa phương đã chuyển viện khẩn đến Bệnh viện Từ Dũ TPHCM và mổ lấy thai cấp cứu. Bé trai, cân nặng 1,6kg lọt lòng mẹ trong tình trạng sức khỏe tương đối ổn định. Sau mổ lấy thai, sản phụ diễn tiến suy hô hấp nặng, suy thận cấp tiến triển nhanh, tổn thương gan cấp tiến triển, và phù toàn thân tăng nhanh. Sau cuộc hội chẩn liên bệnh viện ngày 5/11 sản phụ được chuyển sang Bệnh viện Nhân Dân Gia Định điều trị.

ThS.BS Giang Minh Nhật, Trưởng đơn vị Hồi sức tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Người bệnh chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng suy hô hấp diễn tiến nguy kịch, được đặt nội khí quản và thở máy xâm lấn.Tuy nhiên, tổn thương nhu mô phổi bệnh nhân tiến triển nhanh, đông đặc cả hai phổi. Sản phụ không đáp ứng với thông khí xâm lấn, mặc dù đã được hỗ trợ thông khí tối đa và ngừng tim hai lần vì suy hô hấp nặng”.

Nhận định đây là một trường hợp bệnh rất nặng về tim mạch và sản khoa, có tổn thương đa cơ quan, các bác sĩ đã hội chẩn toàn bệnh viện ngay trong đêm và quyết định tiến hành can thiệp VV-ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể). Sau can thiệp 8 ngày, kết hợp lọc máu liên tục, kiểm soát huyết áp, chức năng gan và thận bệnh nhân cải thiện, đồng thời, tổn thương phổi phục hồi tốt. Ngày 14/11, bệnh nhân đã cai được ECMO, cai máy thở, sức khỏe đang bình phục rất tốt. Đây là một trường hợp đặc biệt nguy kịch đã may mắn được phối hợp liên viện kịp thời cứu sống.