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Cựu nhà sư Thái Lan lĩnh án 742 năm tù

Phạm Trang
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Cựu nhà sư Alongkot bị tuyên tổng cộng 742 năm tù, trong khi "nhà ngoại cảm" Bee nhận án 386 năm tù và 1.480 tháng tù vì liên quan vụ biển thủ, rửa tiền từ hơn 10 tỷ baht tiền quyên góp.

Ngày 7/10, một tòa án Thái Lan tuyên phạt cựu nhà sư Alongkot tổng cộng 742 năm tù, trong khi Bee, người tự nhận là nhà ngoại cảm, nhận mức án 386 năm tù và 1.480 tháng tù trong vụ án liên quan cáo buộc biển thủ và rửa tiền từ hơn 10 tỷ baht (khoảng 7.700 tỷ đồng) tiền quyên góp. Bản án được Tòa Hình sự Trung ương về các vụ án tham nhũng và sai phạm tuyên cùng ngày.

Tuy nhiên, đối với Bee, tòa án giới hạn thời gian chấp hành án thực tế ở mức 50 năm, là mức tối đa theo quy định pháp luật, đồng thời xem xét việc người này đã cung cấp lời khai hữu ích trong quá trình điều tra. Hai bị cáo cũng bị yêu cầu liên đới hoàn trả hơn 300 triệu baht (khoảng 230 tỷ đồng).

- Ảnh 1.

Phra Alongkot, cựu trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu, tỉnh Lop Buri (Ảnh: thaipbsworld)

Vụ án bắt đầu sau khi cảnh sát thuộc Đơn vị Trấn áp Tội phạm (CSD) bắt giữ cựu nhà sư Alongkot và Bee để điều tra các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng sai mục đích tiền quyên góp cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu và hành vi rửa tiền.

Alongkot phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản, thực hiện nhiệm vụ trái pháp luật, cùng hành vi đồng phạm rửa tiền. Trong khi đó, Bee bị cáo buộc hỗ trợ hành vi chiếm đoạt tài sản của người có chức vụ, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trái pháp luật và đồng phạm rửa tiền.

Khi cuộc điều tra được mở rộng, các sĩ quan thuộc Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã tiến hành khám xét 17 địa điểm tại Bangkok và các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng thu giữ lượng tài sản có tổng trị giá hơn 10 tỷ baht, với mục đích hoàn trả cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu. Sau đó, các điều tra viên đề nghị tòa án phê chuẩn việc tạm giam hai bị cáo và phản đối cho tại ngoại. Cả hai được đưa đến Tòa Hình sự Trung ương về các vụ án tham nhũng và sai phạm để xử lý theo quy định.

Bản án được tuyên ngày 7/10 đánh dấu bước mới trong vụ án liên quan đến số tiền quyên góp trị giá hàng tỷ baht tại Wat Phra Bat Nam Phu.

Nguồn: Khaosod

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thai lan

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