Cứu người đàn ông ngưng tim khi một mình tới khoa cấp cứu

BSCKI Lê Phước Đức - Phụ trách khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các y, bác sĩ vừa cứu sống người đàn ông ngưng tim, ngưng thở khi vừa một mình đến khoa.

Cụ thể, khoảng 21h20 ngày 11/9, khoa Cấp cứu tiếp nhận anh N.K. (39 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tự đi bộ vào khoa trong tình trạng khó thở dữ dội, không có người thân đi cùng. Vừa nằm lên giường, anh rơi vào ngưng thở, mạch bắt nhẹ rời rạc và ngưng tim .

Các y bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đang cấp cứu cho anh K. (Ảnh: CTV)

Ngay lập tức, anh K. được kíp trực gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng hồi sức tim phổi tại chỗ, ép tim, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc theo phác đồ hồi sức tim phổi. Khoảng 5 phút sau, anh K. được tái lập tuần hoàn, tiếp tục thở máy và điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu.

Sau khi tái lập được hô hấp tuần hoàn, anh K. được thở máy và điều trị hen phế quản cấp theo phác đồ. Sau khoảng 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng cải thiện, tri giác hồi phục, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết. Các bác sĩ sau đó liên hệ được với người nhà, khai thác thông tin cho thấy anh K. có tiền sử hen phế quản.

Hiện anh K. chuyển điều trị tại khoa Nội tổng hợp, bỏ máy thở, có thể thở tự nhiên, sinh hoạt bình thường, tiếp tục được theo dõi ổn định tình trạng hô hấp, đánh giá mức độ và giai đoạn bệnh để có chiến lược dự phòng tối ưu.

" Đây là một tình huống tưởng như đơn giản nhưng có thể cướp đi tính mạng trong tích tắc, nếu không được cấp cứu kịp thời ", BSCKI Lê Phước Đức thông tin.

Theo các bác sĩ, giai đoạn tháng 9 - 11 là thời điểm thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, độ ẩm cao, phấn hoa, nấm mốc, bụi mịn, virus và vi khuẩn gia tăng. Đây là điều kiện lý tưởng khiến đường hô hấp dễ bị kích ứng, đặc biệt ở những người có tiền sử hen phế quản, viêm phổi mạn, COPD.

Cơn hen cấp nguy hiểm có thể nhận biết qua các dấu hiệu như khó thở tăng nhanh, thở khò khè, không thể nằm xuống, ho liên tục, ngực căng tức, môi tím tái, không nói được câu hoàn chỉnh, lơ mơ, vã mồ hôi hoặc có dấu hiệu lịm đi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nói trên, người bệnh cần gọi ngay 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.

