Cựu giám đốc 48 tuổi tử vong chỉ sau 2 tháng phát hiện ung thư gan, bác sĩ nói thẳng: 4 nhóm người khối u gan rất "thích"

Tại sao một người nhìn khỏe mạnh, cường tráng, không hề khó khăn về kinh tế lại có thể đột ngột phát hiện ung thư gan rồi tử vong sau 2 tháng ngắn ngủi?

Tháng 5/2024, ông Sheng Pinru, cựu giám đốc điều hành đài truyền hình ATV danh tiếng (Hồng Kông, Trung Quốc) vẫn xuất hiện lịch lãm tại một sự kiện lớn do chính vợ mình là bà Cai Yifeng tổ chức. Lúc bấy giờ, vị cựu giám đốc 48 tuổi trông hoàn toàn tráng kiện, phong độ và không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu đau ốm nào. Tuy nhiên, sự thật đáng sợ là lúc này các tế bào ung thư gan đã âm thầm tàn phá cơ thể ông.

Ông Sheng Pinru trông rất trẻ trung, khỏe mạnh trong sự kiện trước khi tử vong 2 tháng vì ung thư gan

Chỉ một tháng sau đó, vào tháng 6/2024, ông đột ngột nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn muộn và phải lập tức nhập viện điều trị tích cực khi bệnh tình trở nặng quá nhanh.

Bà Cai Yifeng nghẹn ngào chia sẻ, hai đứa con sinh đôi mới 6 tuổi của họ đã khóc òa vì hoảng sợ khi vào viện nhìn thấy người bố gầy gò nằm trên giường bệnh với chi chít máy móc. Dù gia đình có tiềm lực tài chính lớn và nỗ lực tìm kiếm những phương pháp điều trị tiên tiến nhất, mọi thứ vẫn không thể cứu vãn.

Ngày 18/8/2024, chỉ vỏn vẹn 2 tháng sau khi phát hiện bệnh, cựu giám đốc đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân, để lại cú sốc lớn cho giới truyền thông và công chúng về sự nguy hiểm của căn bệnh ung thư gan.

Vì sao bệnh ung thư gan tiến triển thần tốc, tử vong chỉ sau vài tháng?

Cú sốc từ sự ra đi của vị cựu giám đốc 48 tuổi khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao ung thư gan lại có thể quật ngã một người nhanh đến vậy.

Giải thích về điều này, bác sĩ Li Sijin, chuyên gia huyết học và ung thư tại Bệnh viện Chiayi Dalin Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng, lý do lớn nhất khiến bệnh ung thư gan trở thành kẻ giết người thầm lặng là do hầu như không có triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Gan vốn là cơ quan không có dây thần kinh cảm giác đau, nên các khối u ung thư gan có thể âm thầm lớn lên mà không gây bất kỳ sự khó chịu nào về thể chất. Nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người trẻ tuổi, chỉ tìm đến sự chăm sóc y tế khi các triệu chứng đã lộ rõ ra ngoài như vàng da, vàng mắt hoặc kiệt sức. Tuy nhiên, vào thời điểm này, khối u ung thư gan thường đã phát triển đến kích thước rất lớn, phá hủy phần lớn nhu mô gan lành và xâm lấn sâu vào hệ thống mạch máu.

Khi chức năng gan suy kiệt, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái suy sụp toàn diện. Hệ quả là bệnh nhân nhanh chóng bỏ lỡ giai đoạn điều trị vàng, khiến quá trình tiến triển từ lúc chẩn đoán ung thư gan đến khi tử vong bị rút ngắn lại chỉ còn vài tháng.

Với trường hợp của Sheng Pinru, ông vốn có thói quen uống rượu bia và từng được chẩn đoán mắc viêm gan do virus.

Bác sĩ chỉ đích danh 4 nhóm người có nguy cơ cao, dễ bị ung thư gan tấn công

Để ngăn chặn những bi kịch tương tự, bác sĩ Li Sijin khẩn thiết kêu gọi 4 nhóm đối tượng sau đây bắt buộc phải thực hiện tầm soát thường xuyên vì có nguy cơ cao bị ung thư gan ghé thăm.

1. Người đang mang virus viêm gan B hoặc viêm gan C

Đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ chuyển biến thành bệnh ung thư gan cao nhất. Rất nhiều người mang virus viêm gan B dù biết tình trạng của mình thông qua các buổi khám sức khỏe khi đi làm, nhưng vì thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh nên đã bỏ bê việc theo dõi định kỳ, tạo điều kiện cho virus âm thầm tàn phá nhu mô gan và hình thành ung thư gan theo thời gian.

2. Người có thói quen lạm dụng rượu bia

Ảnh minh họa

Tình trạng viêm gan do rượu xảy ra khi cơ thể phải dung nạp lượng cồn lớn liên tục trong nhiều năm. Chất cồn hủy hoại tế bào gan trực tiếp, gây xơ hóa mô gan và làm suy giảm nghiêm trọng chức năng chuyển hóa, từ đó kích thích các tế bào ung thư gan bùng phát.

3. Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ do béo phì

Trong y học hiện đại, gan nhiễm mỡ do béo phì và lối sống kém lành mạnh đã được xác định là một yếu tố nguy cơ cốt lõi dẫn đến tổn thương gan mạn tính. Tình trạng tích tụ mỡ lâu ngày gây viêm và đẩy nhanh quá trình xơ gan tiến triển thành ung thư gan.

4. Người thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chứa độc tố aflatoxin

Đây là tác nhân gây ung thư gan cực mạnh phát sinh từ các loại nấm mốc do bảo quản thực phẩm sai cách. Tại các nước châu Á, hạt lạc, ngô và ngũ cốc bị mốc là những nguồn chứa aflatoxin phổ biến nhất. Loại độc tố này có độ bền nhiệt rất cao, không bị tiêu diệt bởi các phương pháp nấu nướng thông thường và có khả năng làm đột biến tế bào gan, dẫn đến ung thư gan chỉ sau một thời gian ngắn tích tụ.

Giải pháp sống còn để ngăn chặn bệnh ung thư gan

Khi bệnh ung thư gan đã tiến triển đến giai đoạn muộn, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân thực sự không khả quan do các loại thuốc điều trị tích cực đều đòi hỏi một nền tảng chức năng gan đủ tốt để chuyển hóa. Nếu gan đã bị xơ hóa nặng, cơ thể người bệnh sẽ không thể chịu đựng được các phác đồ điều trị, khiến thời gian sống của bệnh nhân ung thư gan bị rút ngắn đáng kể.

Chính vì vậy, bác sĩ Lý Tư Cẩm nhấn mạnh chìa khóa thực sự để phòng ngừa căn bệnh này phải là sự kết hợp chặt chẽ giữa việc chủ động thay đổi lối sống lành mạnh và thực hiện sàng lọc y khoa sớm.

Về mặt lối sống, mỗi người cần chủ động bảo vệ gan ngay từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Việc đầu tiên là phải cắt giảm tối đa rượu bia để ngăn chặn quá trình xơ hóa mô gan. Bên cạnh đó, việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát cân nặng hợp lý để tránh béo phì là giải pháp cốt lõi nhằm đẩy lùi căn bệnh gan nhiễm mỡ. Trong ăn uống hàng ngày, tuyệt đối không tiêu thụ các loại hạt, ngũ cốc đã có dấu hiệu ẩm mốc để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm độc tố aflatoxin. Việc xây dựng thói quen ngủ sớm trước 23 giờ và tập thể dục đều đặn cũng giúp gan có thời gian nghỉ ngơi, tăng cường khả năng thải độc tự nhiên.

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Song song với lối sống, việc tầm soát y khoa định kỳ chính là tấm lá chắn quyết định. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần duy trì thói quen siêu âm bụng và xét nghiệm máu tìm protein nang trứng (AFP) ít nhất một lần mỗi năm. Đối với các bệnh nhân đang bị viêm gan mạn tính, tần suất kiểm tra cần nâng lên ít nhất sáu tháng một lần nhằm phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sơ khai, từ đó kịp thời can thiệp bằng các liệu pháp miễn dịch thế hệ mới để kéo dài tuổi thọ.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, iFeng