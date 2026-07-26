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Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại 21 tỷ đồng và 300.000 USD

Hoàng An
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Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự, gia đình ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ được nhận lại 21 tỷ đồng và hơn 300.000 USD.

Ngày 26/7, đại diện Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thông tin, ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Gia đình ông Thành cũng đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

Trước đó, Cơ quan thi hành án tịch thu của ông Thành 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD sung quỹ Nhà nước theo bản án của tòa và đối trừ 300 triệu đồng vào nghĩa vụ của ông Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn).

Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành hoàn thành nghĩa vụ thi hành án và nhận lại tài sản - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Duy Thành tại tòa.

Bên cạnh các khoản đã thi hành án xong, cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã trả lại cho ông Lê Duy Thành số tiền trên 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD. Số tiền này được thi hành án chuyển cho người thân trong gia đình.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, mới đây, Tòa Phúc tẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã giảm án cho cựu Chủ tịch Lê Duy Thành từ 12 năm xuống 8 năm 6 tháng tù tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, ông Lê Duy Thành đã nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc khai rằng quen Hậu từ năm 2010, khi còn công tác tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Khi giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh, ông Thành được bà Lan chỉ đạo "phải giao lại dự án chợ đầu mối cho Hậu vì đây là doanh nghiệp mạnh, có rất nhiều mối quan hệ, phải đôn đốc chỉ đạo làm nhanh".

Dù chỉ nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tuy nhiên, ông Thành trong giai đoạn điều tra đã nộp hơn 22 tỷ đồng và hơn 1,6 triệu USD.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng khám xét tạm giữ tại nhà riêng ông Thành 10,5 tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD...

Ông Thành được ghi nhận thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án. Ông cũng được cơ quan điều tra kiến nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi có nhiều thành tích trong công tác và đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội.

Khởi tố vụ án; khởi tố, tạm giam nguyên Chủ tịch, Giám đốc, phụ trách kế toán Công ty Việt Mỹ
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Lê Duy Thành

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