Cựu chiến binh 104 tuổi vẫn khỏe mạnh, chơi saxophone 1 tiếng mỗi ngày nhờ… uống rượu và ăn 3 thứ

Mỗi sáng lúc 5 giờ 30, Dominick Critelli thức dậy, pha cà phê và chuẩn bị cây saxophone quen thuộc. Ở tuổi 104, cựu chiến binh Thế chiến II người Mỹ này vẫn sống độc lập trong ngôi nhà do chính tay mình xây dựng, vẫn thỉnh thoảng bay sang châu Âu dự lễ tưởng niệm đồng đội và vẫn biểu diễn trước đám đông.

Ông không mắc bệnh tim, không ung thư, trí nhớ rõ ràng, giọng nói dứt khoát. Ông có thể tự lo cho bản thân và còn rất yêu đời. Khi được hỏi bí quyết sống thọ, ông không nhắc đến thuốc bổ đắt tiền hay cao lương mĩ vị, chuyện phải vận động "hùng hục" hay điều thần kỳ nào. Ông chỉ nói về âm nhạc, kỷ luật sống và một chế độ ăn giản dị từ thời thơ ấu ở Ý đến tận bây giờ.

Critelli lớn lên trong gia đình tự trồng rau, ép dầu và ăn theo kiểu Địa Trung Hải. Một cách tự nhiên nhưng kỷ luật, ông duy trì thói quen đó suốt hơn một thế kỷ. Nếu phải chọn ra những thói quen ăn uống được cho là "bí quyết sống thọ", ông cho biết mình thích uống rượu và ăn 3 thứ cả đời.

Bí quyết sống thọ từ uống rượu và ăn 3 thứ

Khi nghe cách sống thọ của ông liên quan tới rượu, không ít người cảm thấy nghi ngờ, nhưng nghe kỹ hơn thì muốn học theo ngay lập tức.

Critelli gần như chỉ uống rượu vang đỏ, nhưng với lượng nhỏ. Ông không uống để say mà chỉ nhâm nhi vừa phải. Rượu thường chọn loại làm thủ công hoặc nguồn gốc uy tín. Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu vang đỏ chứa polyphenol như resveratrol có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch khi dùng điều độ. Ngược lại, lạm dụng rượu lại gây hại gan và tim. Chính sự chừng mực mới là yếu tố quan trọng. Critelli chia sẻ, ông chỉ uống tối đa 2 lần rót, không tới 150ml mỗi ngày.

Còn 3 thứ ông thường ăn là:

Dầu oliu nguyên chất

Đây là nguồn chất béo không bão hòa đơn dồi dào, giúp giảm viêm và bảo vệ mạch máu. Dầu ô liu là trụ cột của chế độ ăn Địa Trung Hải, mô hình dinh dưỡng được chứng minh giúp giảm nguy cơ bệnh tim và sa sút trí tuệ. Critelli dùng dầu oliu cho hầu hết mọi món ăn của mình. Đây cũng là thực phẩm thường nằm trong nhóm giúp sống thọ, khoẻ mạnh được chuyên gia công nhận.

Cá, nhất là cá giàu omega-3

Ông rất quan trọng việc nạp đủ đạm dù ở độ tuổi nào. Nhưng thay vì ăn nhiều thịt đỏ, Critelli ưu tiên cá trong bữa chính. Omega-3 giúp ổn định mỡ máu, hỗ trợ chức năng não và giảm nguy cơ rối loạn tim mạch. Ở tuổi ngoài 100, việc duy trì hệ tim mạch ổn định có ý nghĩa sống còn.

Lá bồ công anh

Critelli cho biết, đây là loại rau ông thường xuyên ăn từ nhỏ. Lá bồ công anh giàu vitamin A, C, K và khoáng chất, có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa. Dù không phải “thần dược”, nhưng trong một chế độ ăn giàu thực vật, nó góp phần cung cấp vi chất tự nhiên cho cơ thể. Từ đó góp phần vào "bí quyết sống thọ", ít bệnh tật của ông.

Nói thêm về dinh dưỡng, Critelli tiết lộ bữa sáng của ông thường là yến mạch, sữa chua Hy Lạp, bánh mì nướng và cà phê. Các bữa còn lại xoay quanh cá, đậu, rau xanh và trái cây tươi. Ông thừa nhận mình thích đồ ngọt nhưng luôn tránh ăn quá nhiều đường.

Dĩ nhiên, dinh dưỡng không phải tất cả. Chơi saxophone mỗi ngày giúp Critelli duy trì chức năng phổi và mang lại niềm vui, nuôi dưỡng tinh thần. Ông tin rằng đam mê và sự gắn bó với gia đình quan trọng không kém chế độ ăn uống trong chăm sóc sức khoẻ và sống thọ. Là một cựu chiến binh, ông cũng thích vận động ngoài trời, dù chỉ là đi bộ gần nhà.

Ở tuổi 104, Critelli không đưa ra công thức thần kỳ nào. Câu chuyện của ông cho thấy sống thọ có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, chẳng tốn kém nhưng kỷ luật và lâu dài. Tiếng saxophone vang lên đều đặn trong căn nhà nhỏ của ông như lời nhắc rằng tuổi thọ không chỉ là con số, mà là cách ta chăm sóc cơ thể suốt cả đời.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, NBC News