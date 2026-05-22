HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm vì gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản

Hoàng An
|

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các đồng nghiệp khi gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bài học sâu sắc với tôi trong công tác đầu tư

Sau 3 ngày làm việc, sáng nay (22/5), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho phép cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trong khoảng 3 phút đứng trên bục khai báo trình bày, bà Tiến cảm ơn Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát hai ngày qua đã làm việc khách quan; cảm ơn cơ quan điều tra đã giúp bà nhận ra sai phạm.

Cựu Bộ trưởng xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các đồng nghiệp khi gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

“Đây là bài học sâu sắc với tôi trong công tác đầu tư, sử dụng vốn. Đến nay, hai cơ sở bệnh viện đã khánh thành, sắp đi vào hoạt động. Việc này phần nào thỏa mãn ao ước, mong mỏi của chúng tôi”, bà Tiến nói.

Bà xin Hội đồng xét xử vận dụng tối đa các nguyên tắc pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đồng phạm, để họ sớm trở về với cộng đồng.

Là người thứ hai lên nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư) cảm ơn cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã đối xử công bằng với ông trong trại tạm giam.

Ông Thắng xin lỗi người thân trước, rồi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước đã đầu tư vốn xây dựng hai công trình nhưng ông và đồng nghiệp đã gây lãng phí.

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cho hay, từng nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Sau khi trở về tiếp tục học tập, cống hiến trong công tác. Nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu ông mong Hội đồng xét xử khoan hồng.

Xin nhận trách nhiệm, không chối bỏ sai phạm

Người kế nhiệm ông Thắng làm Giám đốc Ban là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bày tỏ rất ân hận, đáng tiếc khi sự việc xảy ra gây hậu quả lớn. Ông xin nhận trách nhiệm và không chối bỏ.

Ông Tuấn cũng xin Hội đồng xét xử lượng hình, cho hưởng mức án nhân văn.

Trong vụ án, ông Thắng và ông Tuấn bị xác định giữ vai trò chính, dẫn đến chuỗi sai phạm liên tiếp, gây thiệt hại. Đáng chú ý, cả hai đều thỏa thuận, nhận 5% cơ chế từ các nhà thầu để hưởng lợi cá nhân và phục vụ mục đích chung.

Các bị cáo khác nói lời sau cùng đều xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Họ liệt kê thành tích công tác, gia đình có công để xin giảm nhẹ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hai ngày xét xử qua, ngoài bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai báo quanh co, Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát đều ghi nhận các bị cáo khác đều thành khẩn, bày tỏ ăn năn, hối lỗi.

Nêu quan diểm luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước đặc biệt lớn.

Theo Viện Kiểm sát, việc vụ án ra xét xử là lời cảnh báo đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; không chỉ hành vi chiếm đoạt mà cả các vi phạm gây thất thoát, lãng phí cũng có thể bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng cho rằng vụ án xảy ra trong bối cảnh hai dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức là hai bệnh viện trọng điểm của ngành y tế được triển khai với tiến độ rất gấp, chỉ trong 3 năm, tạo áp lực lớn cho các bị cáo. Một số người xuất thân từ chuyên môn y khoa nên hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng còn hạn chế.

Khi đề nghị mức án, Viện Kiểm sát đã xem xét đầy đủ, khách quan hành vi của từng bị cáo.

Cựu Bộ trưởng Y tế mơ ước BV Việt Đức 2, Bạch Mai 2 là sản phẩm để đời, sử dụng 100 năm sau
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại