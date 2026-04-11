Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.

Iran không nên lặp lại sai lầm của Libya khi đặt niềm tin vào phương Tây, ông Moussa Ibrahim, cựu Bộ trưởng Thông tin Libya cảnh báo trước thềm cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran.

Theo Nhà Trắng, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 bên kể từ sau chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran ngày 28/2 dự kiến diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 11/4.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, cùng sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump. Phía Iran chưa công bố thành phần tham dự, nhưng một số nguồn tin cho rằng Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf có thể dẫn đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với RT ngày 10/4, ông Ibrahim - từng là thành viên nội các dưới thời lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya, người bị lật đổ và thiệt mạng trong cuộc nổi dậy năm 2011 có sự hậu thuẫn của NATO - cho rằng 2 bên bước vào đàm phán với những cách tiếp cận khác nhau về hòa bình và xung đột.

“Tôi tin rằng phía Iran thực sự muốn tìm kiếm giải pháp... Với phía Mỹ, đây không phải là ngoại giao vì hòa bình hay giải quyết xung đột, mà là kiểm soát leo thang”, ông nói.

Theo ông, việc duy trì bất ổn trong khu vực mang lại lợi ích cho Mỹ nhằm đảm bảo các cường quốc khu vực không thể trỗi dậy và khu vực không thể thống nhất.

“Phía Mỹ tham gia đàm phán với mục tiêu tìm cách duy trì xung đột, nhưng không ở mức căng thẳng như những tuần gần đây, qua đó giữ thể diện và tìm các biện pháp khác về kinh tế, chính trị, ngoại giao để gây sức ép với Iran và các đồng minh trong khu vực”, ông nói thêm.

Ông Ibrahim khuyến nghị giới chức Iran “cần hết sức thận trọng, không nên tin vào các kế hoạch hòa bình của Mỹ và không từ bỏ chủ quyền cũng như năng lực răn đe” trong quá trình đàm phán.

Ông cũng nhắc lại bài học từ Libya, cho rằng quốc gia này từng là một nước ổn định và có vị thế tại châu Phi, nhưng đã phải trả giá đắt khi tin tưởng vào khả năng cải thiện quan hệ với phương Tây.

“Libya từng là một quốc gia châu Phi rất mạnh, rất ổn định, nhưng vì chúng tôi từng tin rằng có thể xây dựng quan hệ thân thiện với phương Tây... chúng tôi đã phải trả giá rất đắt”, ông nói và kêu gọi Iran rút kinh nghiệm từ điều này.