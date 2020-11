Cương cứng lâu mà không xuất tinh thì nên mừng hay lo: Đây là thời gian tối đa cần biết

Đây là điều mà hầu hết nam giới đều quan tâm, họ mong muốn khi quan hệ tình dục có sự cương cứng lâu hơn, thực tế thì tốt hay xấu?



Chúng ta cùng tìm đáp án cho câu hỏi này thông qua sự chia sẻ của các chuyên gia tình dục trên kênh Bác sĩ Gia đình (TQ).

Theo các bác sĩ, đúng là nếu bạn có khả năng cương cứng dài hơn, xuất tinh chậm hơn, bạn có thể tận hưởng khoái cảm khi quan hệ và tăng cường mối quan hệ với bạn tình tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu tình dục cho cả hai người.

Nhưng nhiều người không biết rằng nếu thời gian cương cứng của bạn quá lâu mà không xuất tinh, cũng có thể là có vấn đề về sức khỏe tình dục.

Nam giới có thời gian cương cứng lâu mà không xuất tinh có tốt không?

Nói chung, khi quan hệ tình dục, các dây thần kinh và mạch máu của dương vật giãn ra dưới tác động của sự kích thích tình dục, một lượng lớn máu sẽ chảy vào thể hang làm cho dương vật to hơn và cứng hơn.

Khi quan hệ, các mạch máu sẽ mở ra để dương vật cương cứng, và tinh dịch sẽ được phóng ra khỏi dương vật khi đạt cực khoái. Khi lượng tinh dịch tích tụ trong cơ thể được thải ra ngoài, dương vật sẽ mềm và nhỏ trở lại mà không gây khó chịu trong suốt quá trình đó.

Còn trường hợp dương vật cương cứng mà không xuất tinh trong thời gian dài thì đây có thể là biểu hiện bệnh lý.

Trường hợp này, nếu dương vật vẫn cương cứng trên 6 giờ mà không có ham muốn tình dục hoặc không có kích thích tình dục, đồng thời kèm theo chứng tiểu buốt, sưng, đau và các hiện tượng khác. Khi cương cứng, máu không thể tiêu đi, lâu dần sẽ xảy ra tình trạng thiếu oxy cho dương vật khiến dương vật bị cô lập hoàn toàn, phù nề và cuối cùng là hoại tử.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, một số do bệnh thực thể, một số do dùng thuốc, hoặc một số nguyên nhân do máu động mạch cung cấp quá nhiều và chạy ngược trở lại quá ít.

Do đó, trong cuộc sống thường ngày cũng như khi quan hệ tình dục, nếu dương vật cương cứng quá lâu thì nên chú ý.

Phải làm gì nếu cương cứng quá lâu mà không xuất tinh?

Nếu phát hiện dương vật cương cứng bất thường thì nên đi khám bác sĩ kịp thời, đừng chần chừ vì xấu hổ, đừng để dương vật tiếp tục cương quá 6 giờ, vì các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mô thể hang dương vật cương cứng quá 6 giờ sẽ gây thiếu máu cục bộ và thiếu oxy.

Nếu tiếp tục kéo dài hơn 12 giờ, khả năng hoại tử mô xảy ra trong vài giờ cao tới 90%, nên đi khám kịp thời để tiêm thuốc làm co mạch máu giúp dương vật mềm ra, hoặc nếu tình trạng nghiêm trọng thì phải được phẫu thuật dưới sự thực hiện của bác sĩ.

Đừng nghĩ rằng dương vật cương cứng lâu là thực hiện tốt chức năng sinh dục, thậm chí khi dương vật liên tục cương cứng nhiều lần trong một đêm, những điều này sẽ gây ra bệnh, càng để lâu thì tổn thương dương vật càng lớn.

Xin nhắc lại, dương vật cương cứng trong điều kiện bình thường và sẽ xuất tinh khi có kích thích, do đó, hãy chú ý đến tình trạng dương vật của mình trong quá trình quan hệ tình dục.

Đừng chủ quan nếu có bất thường. Nếu dương vật bị rối loạn cương dương hoặc các vấn đề khác, hãy đi khám kịp thời, vì những điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

*Theo BS Gia đình (TQ)