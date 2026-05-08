Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok - một nhà quan sát quân sự của Gazeta.Ru đã thảo luận về loại hình tấn công, loại vũ khí có thể sử dụng và liệu đã đến lúc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hay chưa.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công thủ đô Moscow và phá rối lễ duyệt binh ở trung tâm đất nước, một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn sẽ được tiến hành.

Theo ông Khodarenok, có mọi lý do để tin rằng các cuộc tấn công vào trung tâm Kiev, trong trường hợp Lực lượng vũ trang Ukraine có những hành động cứng rắn sẽ trở thành hiện thực khắc nghiệt đối với giới lãnh đạo quân sự - chính trị Ukraine.

Kế hoạch tác chiến sẽ được lập ra sao cho tất cả phương tiện tấn công đường không của Nga đồng thời tiến vào vùng tác chiến của hệ thống phòng thủ đối phương gây ra tình trạng quá tải.

Hệ thống tên lửa Oreshnik sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu quan trọng ở thủ đô Kiev. Có lý do để tin rằng đầu đạn sẽ là loại xuyên phá mới, đủ sức phá hủy công trình ngầm, nơi giới lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine đang ẩn náu.

Hiện Ukraine thiếu lực lượng và khí tài phòng không có khả năng bảo vệ hiệu quả thủ đô trước một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy. Mặc dù có thể thực hiện một số biện pháp đối phó, nhưng thiệt hại vẫn sẽ rất lớn.

Vị Đại tá về hưu tin tưởng tất cả các mục tiêu do giới lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Nga đặt ra sẽ được hoàn thành trong một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy.

Tên lửa Oreshnik đã đặt thủ đô Kiev vào tình thế nguy hiểm.

Bên cạnh việc tiến hành cuộc tấn công như vậy, giới chuyên gia Nga cũng đang đặt ra câu hỏi liệu có nên hoàn thành Chiến dịch quân sự đặc biệt trong vòng 2 tuần bằng cách sử dụng vũ khí đặc biệt hay không?

Tức là bằng cách phát động cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, trước tiên Nga có thể vô hiệu hóa tất cả các cây cầu bắc qua sông Dnieper (và điều này chủ yếu liên quan đến những cây cầu nằm ngay trong thủ đô Ukraine);

Tiếp theo sẽ là phá hủy tất cả các công trình thủy lợi (đập) trên sông Dnieper; xóa sổ mọi đầu mối đường sắt và đường hầm lớn nhỏ; san bằng tất cả sân bay và bãi đáp, từ đó đẩy Ukraine đến việc phải đầu hàng.

Vũ khí hạt nhân là quá đủ để hoàn thành những nhiệm vụ như vậy. Câu hỏi mà giới phân tích đặt ra là nếu nhiệm vụ trong chiến tranh chiến lược không thể hoàn thành bằng vũ khí thông thường, thì tại sao không chuyển sang tấn công hạt nhân chiến thuật?

Và câu hỏi này không còn được thảo luận như một giả thuyết hay cuộc tranh luận trừu tượng, mà được hỗ trợ bởi những tính toán rất cụ thể. Nói cách khác, có nhiều ý kiến thúc giục hãy sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và kết thúc chiến dịch ở Ukraine trong vòng 10 - 15 ngày.

Nhưng dĩ nhiên động thái này nếu diễn ra có thể dẫn tới phản ứng cực mạnh từ NATO, và đòn đáp trả sẽ nằm ngoài tưởng tượng của Nga, đó là trả lại tình trạng cường quốc hạt nhân cho Ukraine.