Cuộc sống không kết hôn của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi đã 3 năm không đóng phim nhưng không khiến danh tiếng, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng. Cuộc sống thư thái, giàu có của thần tiên tỷ tỷ là điều mà nhiều người mơ ước.

Trang Sina đưa tin mới đây Lưu Diệc Phi chia sẻ loạt ảnh thảnh thơi nghỉ ngơi tại biệt thự rộng tới 16.700 m2 ở khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Cuộc sống không cần lo lắng về sự nghiệp của thần tiên tỷ tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khán giả nhận ra Lưu Diệc Phi không cần tới studio chụp ảnh quảng cáo, cô chỉ cần ngồi tại sân sau rộng rãi của nhà mình đã mang lại cảm giác cao cấp phú quý.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống độc thân.

Từ sau phim Câu chuyện hoa hồng , Lưu Diệc Phi đã nghỉ ngơi 3 năm vẫn chưa có dự án mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên không phải chịu áp lực như diễn viên khác, đây có lẽ là đặc quyền chỉ riêng Lưu Diệc Phi mới có.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, địa vị và danh tiếng của Lưu Diệc Phi đã được hình thành và tích lũy suốt 20 năm. Cô được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ", "nữ thần quốc dân", độ phổ biến rộng rãi, hình ảnh đẹp ít tai tiếng vì vậy luôn nhận được sự yêu thích của hàng trăm triệu khán giả. Dù nghỉ ngơi nhiều năm, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được độ hot. Cô không cần liên tục đóng phim, tài nguyên phim ảnh vẫn được đánh giá là tốt nhất Cbiz.

Theo Sina , Lưu Diệc Phi lựa chọn đi theo hướng tinh túy, mỗi tác phẩm đều có điểm chất lượng trên Douban cao hơn 7/10. Người đẹp sinh năm 1987 đóng phim nào cũng gây sốt, ba tác phẩm gần nhất là Đi đến nơi có gió, Mộng hoa lục, Câu chuyện hoa hồng đều thành công.

Không tham gia diễn xuất, Lưu Diệc Phi kiếm tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo béo bở và các khoản đầu tư khác nhau. Nữ diễn viên hợp tác với 15 thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido, Huawei, Meituan... trong đó có nhiều danh hiệu đại sứ quảng cáo toàn cầu. Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Bắc Kinh Xingfeng đã đưa ra bảng giá tham khảo cho một hợp đồng quảng cáo của Lưu Diệc Phi là khoảng 15 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD).

Khối tài sản của Lưu Diệc Phi ước tính vượt 1,3 tỷ NDT. Cô còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và bộ sưu tập xe hơi gồm Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Mercedes-Benz Jeep và Rolls-Royce Phantom.

Căn biệt thự rộng bằng 4 sân bóng mini được Lưu Diệc Phi trưng dụng để chụp ảnh quảng cáo.

Trong hơn 20 năm tham gia giới giải trí, Lưu Diệc Phi chỉ từng công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Song Seung Hun của Hàn Quốc. Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng chia tay với lý do xa cách lâu ngày. Lưu Diệc Phi vướng tin tình ái với các diễn viên như Lý Hiện, Bành Quán Anh, Vu Thích nhưng chưa xác nhận.

Khi tham gia chương trình truyền hình, MC từng đặt câu hỏi: "Đàn ông thường thích những cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết và thanh thoát, có đôi mắt to, long lanh, cô nghĩ sao", Lưu Diệc Phi đã tự tin trả lời: "Tôi đâu quan tâm đàn ông thích gì".

Lưu Diệc Phi không muốn uốn mình để chiều lòng nam giới, chạy theo tiêu chuẩn đàn ông. Với danh tiếng và tài sản của mình, Lưu Diệc Phi cũng không quan trọng việc kết hôn vì vậy đến nay đã 39 tuổi, cô vẫn lẻ bóng.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi sống tại biệt thự và nuôi dưỡng hơn 20 chú mèo chó cưng. Nữ diễn viên thường xuyên góp sức trong các hoạt động từ thiện, đặc biệt là cưu mang những vật nuôi vô chủ.