HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cuộc sống không kết hôn của Lưu Diệc Phi

Minh Vũ
|

Lưu Diệc Phi đã 3 năm không đóng phim nhưng không khiến danh tiếng, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng. Cuộc sống thư thái, giàu có của thần tiên tỷ tỷ là điều mà nhiều người mơ ước.

Trang Sina đưa tin mới đây Lưu Diệc Phi chia sẻ loạt ảnh thảnh thơi nghỉ ngơi tại biệt thự rộng tới 16.700 m2 ở khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Cuộc sống không cần lo lắng về sự nghiệp của thần tiên tỷ tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khán giả nhận ra Lưu Diệc Phi không cần tới studio chụp ảnh quảng cáo, cô chỉ cần ngồi tại sân sau rộng rãi của nhà mình đã mang lại cảm giác cao cấp phú quý.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống độc thân.

Từ sau phim Câu chuyện hoa hồng , Lưu Diệc Phi đã nghỉ ngơi 3 năm vẫn chưa có dự án mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên không phải chịu áp lực như diễn viên khác, đây có lẽ là đặc quyền chỉ riêng Lưu Diệc Phi mới có.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, địa vị và danh tiếng của Lưu Diệc Phi đã được hình thành và tích lũy suốt 20 năm. Cô được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ", "nữ thần quốc dân", độ phổ biến rộng rãi, hình ảnh đẹp ít tai tiếng vì vậy luôn nhận được sự yêu thích của hàng trăm triệu khán giả. Dù nghỉ ngơi nhiều năm, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được độ hot. Cô không cần liên tục đóng phim, tài nguyên phim ảnh vẫn được đánh giá là tốt nhất Cbiz.

Theo Sina , Lưu Diệc Phi lựa chọn đi theo hướng tinh túy, mỗi tác phẩm đều có điểm chất lượng trên Douban cao hơn 7/10. Người đẹp sinh năm 1987 đóng phim nào cũng gây sốt, ba tác phẩm gần nhất là Đi đến nơi có gió, Mộng hoa lục, Câu chuyện hoa hồng đều thành công.

Không tham gia diễn xuất, Lưu Diệc Phi kiếm tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo béo bở và các khoản đầu tư khác nhau. Nữ diễn viên hợp tác với 15 thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido, Huawei, Meituan... trong đó có nhiều danh hiệu đại sứ quảng cáo toàn cầu. Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Bắc Kinh Xingfeng đã đưa ra bảng giá tham khảo cho một hợp đồng quảng cáo của Lưu Diệc Phi là khoảng 15 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD).

Khối tài sản của Lưu Diệc Phi ước tính vượt 1,3 tỷ NDT. Cô còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và bộ sưu tập xe hơi gồm Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Mercedes-Benz Jeep và Rolls-Royce Phantom.

Căn biệt thự rộng bằng 4 sân bóng mini được Lưu Diệc Phi trưng dụng để chụp ảnh quảng cáo.

Trong hơn 20 năm tham gia giới giải trí, Lưu Diệc Phi chỉ từng công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Song Seung Hun của Hàn Quốc. Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng chia tay với lý do xa cách lâu ngày. Lưu Diệc Phi vướng tin tình ái với các diễn viên như Lý Hiện, Bành Quán Anh, Vu Thích nhưng chưa xác nhận.

Khi tham gia chương trình truyền hình, MC từng đặt câu hỏi: "Đàn ông thường thích những cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết và thanh thoát, có đôi mắt to, long lanh, cô nghĩ sao", Lưu Diệc Phi đã tự tin trả lời: "Tôi đâu quan tâm đàn ông thích gì".

Lưu Diệc Phi không muốn uốn mình để chiều lòng nam giới, chạy theo tiêu chuẩn đàn ông. Với danh tiếng và tài sản của mình, Lưu Diệc Phi cũng không quan trọng việc kết hôn vì vậy đến nay đã 39 tuổi, cô vẫn lẻ bóng.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi sống tại biệt thự và nuôi dưỡng hơn 20 chú mèo chó cưng. Nữ diễn viên thường xuyên góp sức trong các hoạt động từ thiện, đặc biệt là cưu mang những vật nuôi vô chủ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại