Cuộc sống khó khăn của Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời: Kinh doanh sa sút nhưng phải đối mặt với viện phí lên tới 15,5 tỷ đồng

Sáng 5/3 (giờ Việt Nam), cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam và mạng xã hội bàng hoàng trước loạt bài đăng chia buồn từ các đồng nghiệp và bầu show về sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người tiếc thương một giọng ca rock từng nổi tiếng từ chương trình Sao mai Điểm hẹn.

Chồng ca sĩ Thu Phương - bầu sô Dũng Taylor viết trên trang cá nhân: "Tuy có chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi cú sốc trước sự ra đi của Kasim. Hãy yên nghỉ em trai. Mau siêu thoát và đi thanh thản".

Ca sĩ Duy Trường bày tỏ: ''Anh Kasim ra đi vào Chủ Nhật vừa qua, hiện tại có người em đang lo chuyện tang lễ giúp mẹ anh một tay, sẽ thông tin cáo phó sớm. Tạm biệt anh Kasim Hoàng Vũ''.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ (1980 - 2026). Ảnh: Facebook Kasim Hoàng Vũ

"Theo tin người thân Kasim đã ra đi. Anh không muốn ồn ào chỉ muốn những gì đẹp của anh và tiếng hát anh mãi mãi trong lòng mọi người. Hãy yên nghỉ, Kasim Hoàng Vũ".

Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ: “Cuộc đời vô thường. Tiễn đưa bạn Kim Sa - cái tên mà tôi vẫn thường gọi bạn”.

Trước đó, Kasim phát hiện bệnh viêm khớp xương hàm vào đầu năm 2023, sau khi nhổ răng khôn. Anh trải qua một lần phẫu thuật vào cuối năm, khiến gương mặt bị lệch, một phần cằm biến dạng. Sau đó, tình trạng của ca sĩ không cải thiện, buộc anh phải trở lại phòng mổ lần nữa vào tháng 8/2024. Ca mổ khiến anh sụt cân, đau đớn, phải nghỉ dưỡng gần nửa năm mới ổn định. Suốt thời gian đó, ca sĩ hạn chế hoạt động cơ hàm, không được hát, chỉ ăn đồ ăn mềm.

Thời gian sau, Kasim Hoàng Vũ nhiều lần nhập viện cấp cứu khi bệnh tái phát, khối u ở hàm tiếp tục phát triển. Cuối năm 2025, anh được chỉ định phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo để thuận tiện cho sinh hoạt, song phải chờ đợi do chưa sắp xếp được lịch mổ phù hợp.

Kasim Hoàng Vũ nhập viện năm 2025.

Ca sĩ Bích Phương, mẹ của Kasim, phải chuyển đến sống cùng anh giai đoạn này để tiện chăm sóc con trai. Bà cho biết hoàn cảnh Kasim lúc đó rất khó khăn vì chi phí điều trị cao, trong khi việc kinh doanh không thuận lợi. Bà từng cho biết chi phí điều trị của Kasim Hoàng Vũ lên tới khoảng 600.000 USD, tương đương 15,5 tỷ đồng. Theo bà, khoản viện phí lớn tạo áp lực nặng nề khi con trai gần như cạn kiệt tài chính sau thời gian dài chữa bệnh.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ nói anh từng rất thành công khi lần lượt tậu hai biệt thự ở Houston, Katy thuộc bang Texas. Anh cũng có phòng thu riêng tại nhà, tự quay và giới thiệu các MV cover. Tuy nhiên vài năm trước, Kasim mở một nhà hàng ẩm thực chuyên phục vụ món Huế ở Houston. Khai trương chưa lâu thì Covid-19 bùng phát khiến việc kinh doanh của anh gặp đối mặt thử thách.

Hồi giữa tháng 7/2024, siêu bão Harvey tàn phá vùng biển ở Texas, gây mất điện tại thành phố Houston khiến nhà hàng của Kasim phải đóng cửa, toàn bộ thực phẩm dự trữ bị hỏng. Ngoài ra, ngoại thất nhà hàng của Kasim cũng chịu hư hại do gió và mưa lớn, nhưng anh không mua bảo hiểm các hạng mục đó nên xác định mất trắng.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ hồi năm 2024.

Trong hai năm chống chọi bệnh tật, Kasim Hoàng Vũ nhiều lần phải đóng cửa nhà hàng để tập trung điều trị. Khi sức khỏe tạm ổn, anh tự đứng bếp, phục vụ và thanh toán nhằm tiết giảm chi phí thuê nhân viên. Ca sĩ từng sang nhượng cơ sở kinh doanh do không thể duy trì hoạt động trong bối cảnh bệnh tình kéo dài và kinh tế khó khăn.

Đầu năm 2025, anh mở lại một nhà hàng khác, song cũng phải ngừng hoạt động sau thời gian ngắn vì sức khỏe tiếp tục suy giảm.

Bạn bè, đồng nghiệp đều biết rõ hoàn cảnh của Kasim Hoàng Vũ, nên từng tổ chức đêm nhạc kêu gọi quyên góp chi phí cho anh chữa bệnh. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng nói Kasim rất đáng thương, cần sự giúp đỡ từ mọi người mới có đủ tài chính và động lực để vượt qua các ca mổ.

Kasim phục vụ nhà hàng ở Texas năm 2025

Ca sĩ Hàn Thái Tú, thành viên nhóm bạn với Kasim, từng cho biết rất ái ngại trước cuộc sống bấp bênh của Kasim khi phải đóng cửa nhà hàng để nhập viện. "Suốt thời gian dài, anh ấy không có bất kỳ thu nhập nào nhưng vẫn phải trả phí thuê mặt bằng, thuê nhà, hóa đơn sinh hoạt... khi bệnh tật, Kasim không muốn gặp ai", anh cho hay.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock Bích Phương. Anh gây chú ý mạnh khi góp mặt tại chương trình Sao Mai điểm hẹn năm 2004, đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu, Chết lúc nửa đêm.

Thời kỳ đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ ghi dấu với hình ảnh mạnh mẽ, giọng hát khỏe khoắn, giàu năng lượng. Anh từng được khán giả yêu thích qua nhiều ca khúc như Đôi mắt Pleiku, Tôi là ai, em là ai, Vì yêu, Giấc mơ Chapi...

Sau này, Kasim Hoàng Vũ định cư tại Mỹ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Nam ca sĩ khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Năm 2018, anh xác nhận có con trai với bạn gái là Việt kiều nhưng không công khai danh tính người mẹ.