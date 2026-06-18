Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và chồng doanh nhân

Không chỉ duy trì phong độ trong giọng hát, Hồ Quỳnh Hương còn gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân Hoàng Công Thành.

Mới đây, sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương tại live concert Phòng khách 3 thế hệ nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những màn trình diễn giàu cảm xúc cùng giọng hát live nội lực, hình ảnh chồng đồng hành cùng nữ ca sĩ trong đêm diễn cũng thu hút sự chú ý.



Tại chương trình diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm, doanh nhân Hoàng Công Thành có mặt từ sớm để theo dõi và cổ vũ vợ. Trong suốt quá trình tập luyện cũng như biểu diễn, anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ và dõi theo các tiết mục từ hàng ghế khán giả.

Vợ chồng Hồ Quỳnh Hương.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn và bước xuống giao lưu với người hâm mộ, Hồ Quỳnh Hương nhận được bó hoa chúc mừng từ ông xã. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả có mặt tại chương trình.

Trong nhiều chuyến lưu diễn cũng như các sự kiện quan trọng, doanh nhân Hoàng Công Thành thường xuyên đồng hành cùng vợ. Hình ảnh anh ngồi dưới khán phòng, chăm chú theo dõi từng tiết mục và dành những tràng vỗ tay cổ vũ cho Hồ Quỳnh Hương đã trở nên quen thuộc với nhiều người hâm mộ. Sự hiện diện ấy được xem là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với nữ ca sĩ trên hành trình nghệ thuật.

Chồng Hồ Quỳnh Hương có mặt ủng hộ đêm nhạc của vợ.

Lần trở lại Hà Nội biểu diễn này, Hồ Quỳnh Hương cũng nhận được sự cổ vũ từ các thành viên trong gia đình. Sự quan tâm và ủng hộ từ những người thân yêu góp phần tiếp thêm động lực để nữ ca sĩ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Quỳnh Hương vẫn là một trong những giọng ca được yêu mến của nhạc Việt. Không chỉ ghi dấu ấn bằng chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ còn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cuộc sống riêng kín tiếng nhưng viên mãn.

Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Hoàng Công Thành tổ chức đám cưới vào tháng 5/2025 tại Đảo Rều (Hạ Long). Hôn lễ được tổ chức riêng tư, ấm cúng với sự tham dự của gia đình và những người thân thiết. Đây cũng là dịp cặp đôi lần đầu chia sẻ thông tin về con trai với công chúng.

Người thân luôn sát cánh cùng Hồ Quỳnh Hương.

Thời gian qua, doanh nhân Hoàng Công Thành thường xuất hiện cùng vợ trong các chương trình biểu diễn và những sự kiện quan trọng. Sự đồng hành của anh cùng sự ủng hộ từ gia đình trở thành chỗ dựa tinh thần để Hồ Quỳnh Hương yên tâm theo đuổi các hoạt động nghệ thuật.

Ở giai đoạn hiện tại, Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, đằm thắm và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên cạnh giọng hát giàu nội lực đã trở thành dấu ấn riêng, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng sự đồng hành của gia đình góp phần tạo nên một Hồ Quỳnh Hương rạng rỡ, điềm tĩnh và viên mãn hơn.

Sự thăng hoa trong nghệ thuật cùng những niềm vui đời thường đang khắc họa hình ảnh một nữ nghệ sĩ tìm được sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống, tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến khán giả bằng cả âm nhạc lẫn câu chuyện hạnh phúc của riêng mình.