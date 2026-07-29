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Cuộc sống giàu có trong biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội của Phạm Phương Thảo quê Nghệ An, SN 1982

A Ly
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Từ Nghệ An ra Hà Nội lập nghiệp, Phạm Phương Thảo SN 1982 sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải trầm trồ.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo tên thật là Phạm Thị Thảo, sinh năm 1982 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và hiện là cán bộ của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

Cuộc sống giàu có trong biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội của Phạm Phương Thảo quê Nghệ An, SN 1982 - Ảnh 1.
Cuộc sống giàu có trong biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội của Phạm Phương Thảo quê Nghệ An, SN 1982 - Ảnh 2.

Không gian bên ngoài biệt phủ của Phạm Phương Thảo.

Năm 2003, Phạm Phương Thảo ghi dấu ấn khi giành giải Ba dòng nhạc Dân gian và giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại cuộc thi Sao Mai. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều ca khúc mang âm hưởng dân gian, trữ tình như Khúc hát sông quê, Ai vô xứ Nghệ, Quảng Bình quê ta ơi, Hết giận rồi thương... Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn sáng tác nhiều ca khúc như Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành... Đầu năm 2024, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Về đời tư, Phạm Phương Thảo từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi công khai kết hôn lần ba vào năm 2025. Hiện cô cùng chồng sinh sống tại khu nhà vườn rộng gần 10.000m² ở huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội.

Cuộc sống giàu có trong biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội của Phạm Phương Thảo quê Nghệ An, SN 1982 - Ảnh 3.

Sân pickleball trong biệt phủ. Phía sau là căn nhà 10 phòng ngủ.

Cuộc sống giàu có trong biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội của Phạm Phương Thảo quê Nghệ An, SN 1982 - Ảnh 4.

Bên trong biệt phủ.

Khu đất được nữ ca sĩ mua từ nhiều năm trước và xây dựng hài hòa với địa hình đồi núi tự nhiên. Trong tổng diện tích gần 10.000m², khoảng 7.000m² được dành cho sân vườn, hồ cá Koi và khu trồng cây ăn quả. Cô cũng xây dựng một không gian thờ tự riêng mang tên Thuận Thiên Điện.

Sau khi tái hôn, Phạm Phương Thảo tiếp tục xây thêm một căn nhà ba tầng với 10 phòng ngủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như đón tiếp người thân, bạn bè. Khu nhà vườn còn được bổ sung nhiều tiện ích như bể bơi và sân chơi pickleball. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tự tay cuốc đất, chăm sóc vườn cây và thu hoạch nông sản ngay trong khuôn viên cơ ngơi của mình.

Nghệ sĩ Việt lấy chồng 2: Người sống trong biệt thự 300 tỷ, người rời phố thị về Thạch Thất ở
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sao Việt

NSND Phạm Phương Thảo

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Phạm Phương Thảo

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SN 1982

giàu có

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