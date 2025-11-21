Cuộc sống gia đình đảo lộn vì con mắc cúm A

Ba ngày sau khi bé Vân Anh, 4 tuổi sốt cao và nôn ói, chị Thu gần như kiệt sức. Vốn quen lịch làm việc dày đặc, chị không ngờ cúm A lại khiến mọi thứ đảo lộn đến vậy. Chồng làm ca đêm, vợ tạm nghỉ việc, cả hai thay phiên đưa con đi khám và theo dõi từng cơn sốt. Hôm bé sốt lên 40 độ, khó thở, chị chỉ kịp khoác áo, ôm con chạy vội tới bệnh viện. Khoa Nhi đông nghịt, tiếng ho xen lẫn tiếng khóc khiến chị càng thêm hoang mang.

Những ngày sau đó, cuộc sống trong căn nhà nhỏ hoàn toàn xoay quanh tình trạng của Vân Anh. Máy đo nhiệt độ đặt sẵn đầu giường, nước ấm chuẩn bị liên tục, máy lọc không khí bật cả ngày. Chị Thu tranh thủ trả lời công việc online giữa những lần cho con uống thuốc, hạ sốt. Đêm đến, chị chợp mắt trong cảnh giác vì bé dễ bứt rứt, khó thở. Bữa cơm đơn giản, quần áo chất đống, lịch sinh hoạt bị phá vỡ. Điều khiến chị lo nhất là con ho nhiều, sút cân rõ rệt chỉ sau vài ngày.

Chỉ đến khi Vân Anh chịu ngồi dậy tô màu, hơi thở ổn định hơn, chị Thu mới thở phào. Một tuần chao đảo trôi qua, nhưng tinh thần chị vẫn chưa kịp phục hồi khi quay lại nhịp làm việc.

Anh Hùng, nhân viên kỹ thuật, cũng rơi vào vòng xoáy căng thẳng tương tự khi con trai 6 tuổi mắc cúm A kèm viêm phổi nhẹ. Vợ anh đang vào đợt tổng kết học kỳ, anh đảm nhận gần như toàn bộ việc chăm sóc. Sáng đưa con đi kiểm tra phổi, trưa ngồi ở hành lang bệnh viện trả lời email, chiều ở nhà đo thân nhiệt, canh giờ thuốc, xông mũi. Mỗi cuộc gọi gấp từ cơ quan khiến anh thêm áp lực, nhưng anh không dám rời mắt vì con thở nhanh, hay mệt lả.

Ngôi nhà gọn gàng bỗng trở nên lộn xộn, bàn uống nước chất đầy thuốc men, khăn giấy và đồ chơi. Nhiều đêm anh thức trắng theo dõi dấu hiệu khó thở, sẵn sàng đưa con quay lại viện. Chi phí thuốc, xét nghiệm tăng đột ngột khiến tài chính gia đình chao đảo. Phải đến ngày thứ năm, khi An ăn uống khá hơn, hơi thở nhẹ dần, anh mới thấy bản thân kiệt sức.

Các gia đình như chị Thu hay anh Hùng không phải trường hợp cá biệt trong bối cảnh số ca cúm tại nhiều địa phương tăng những tuần gần đây, dù tổng số mắc vẫn thấp hơn những năm trước. Ngành y tế đã kích hoạt giám sát cao điểm, tăng cường xử lý sớm các ổ dịch và bảo đảm năng lực điều trị mùa Đông – Xuân.

TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết chỉ trong chưa đầy ba tuần đầu tháng 11, đơn vị tiếp nhận hơn 1.000 trẻ mắc cúm mùa, gấp đôi tháng trước. Khoảng 20% phải nhập viện, chủ yếu do biến chứng hoặc diễn tiến nặng. Nhiều trẻ cúm A kèm viêm phổi , đặc biệt trẻ dưới 2 tuổi hoặc mắc bệnh nền về tim mạch, hô hấp, suy giảm miễn dịch, cần theo dõi sát.

Theo bác sĩ, cúm thường khởi phát đột ngột với sốt cao. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn tự mua test hoặc dùng kháng sinh, kháng virus mà không theo chỉ định, khiến trẻ nhập viện muộn, tăng nguy cơ biến chứng. Bệnh viện từng tiếp nhận trường hợp cúm biến chứng viêm não – ít gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng hoặc tử vong.

Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện hiện có gần 100 giường phục vụ chủ yếu bệnh nhi cúm, nhưng dự kiến sẽ phải mở rộng nếu lượng bệnh nhân tiếp tục tăng.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội kiểm tra sức khoẻ trẻ nhỏ. (Ảnh: Như Loan)

Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cũng ghi nhận hơn 2.000 trẻ mắc cúm A trong tháng 10, tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ ho nhẹ, sốt nhẹ nhưng chuyển nặng sau hai ngày với co giật, viêm phổi, thường gặp ở nhóm chưa tiêm vaccine đầy đủ hoặc được tự ý điều trị tại nhà.

Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục trong giai đoạn giao mùa cùng các hoạt động hội họp, du lịch cuối năm khiến virus cúm lan nhanh trong cộng đồng. WHO ước tính mỗi năm có khoảng một tỷ ca cúm mùa, 290.000-650.000 ca tử vong. Mùa cúm 2025-2026 ghi nhận chủng A(H3N2) hoạt động mạnh tại nhiều khu vực, trong đó có Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, hệ thống giám sát ghi nhận 300.000-500.000 ca viêm đường hô hấp cấp mỗi năm. Cúm mùa từ đầu năm đến nay đạt hơn 132.000 ca với ba trường hợp tử vong, thấp hơn nhiều so với năm 2024, song số mắc đang tăng lại trong ba tháng gần đây.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang tại nơi đông người, giữ môi trường sống thông thoáng, ăn uống – vận động hợp lý để tăng đề kháng. Khi xuất hiện triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, tránh tự ý dùng thuốc khiến bệnh nặng hơn.