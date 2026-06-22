Cuộc gọi khiến hành khách òa khóc trên xe: Tài xế chia sẻ nguyên nhân khiến người ta "lòng nặng trĩu"

Khi còn cách nhà 50km, người đàn ông nhận được cuộc điện thoại báo tin dữ. Không thể kìm nén sự đau thương, anh đã òa khóc.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera hành trình ghi lại khoảnh khắc người đàn ông nhận hung tin khi đang trên đường về quê nhà. Dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc khi bước lên xe nhưng khi nhận cuộc điện thoại của mẹ, người đàn ông ấy bỗng nức nở: "Con đang về đây".

Bi kịch ập đến không một lời báo trước khiến người đàn ông đau đớn. Không thể giữ được nổi vẻ điềm tĩnh, người đàn ông ấy khóc, tiếng khóc nức nở khiến bầu không khí trên chuyến xe nặng trĩu. Đoạn clip khiến người xem xót xa và muốn gửi tới người đàn ông ấy những cái ôm chia sẻ, động viên.

Đoạn clip khiến nhiều người xót xa.

Đoạn clip do nam tài xế taxi Nguyễn Xuân Hiếu (Hà Nội) đăng tải. Chia sẻ sự việc trên Dân Trí, anh Hiếu cho hay nam hành khách của anh nhận được tin con trai và một người bạn bị rơi xuống nước nên lập tức bắt xe về quê.

Khi lên xe, người đàn ông liên tục gọi điện thoại để cập nhật tình hình của con trai. Khi còn cách điểm đến 50km, người đàn ông nhận được cuộc điện thoại báo tin dữ từ mẹ: "Không còn hy vọng nữa con ạ, con về đi". Nghe tới đây, nam hành khách gục đầu xuống, tay chân run và bắt đầu khóc trong sự bất lực, đau thấu tim gan.

Chia sẻ thêm với Dân Trí, anh Hiếu cho biết mình đã gắn bó với nghề lái taxi được hơn một năm và đây là câu chuyện đau lòng nhất mà anh từng chứng kiến.