Danh tính người phụ nữ lao ra đường nằm chặn đầu ô tô: Đã bị xử lý

Đoạn clip từ camera hành trình ghi lại cảnh một người phụ nữ bất ngờ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường ở Quảng Trị gây xôn xao dư luận. Sau khi vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng đã làm việc và xử lý người vi phạm theo quy định.

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Trường Phú làm việc với trường hợp có hành vi cản trở an toàn giao thông được ghi nhận qua đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/6 trên tuyến Quốc lộ 9C, đoạn qua địa bàn xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip được xác định là chị N.T.K.A., đi cùng chồng là anh N.N.D., cả hai cùng thường trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ nội dung vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không để xảy ra những hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

N.T.K.A. và chồng là anh N.N.D làm việc với cơ quan chức năng. (Nguồn: Công an xã Trường Phú).

Trước đó, đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình của một ô tô đã thu hút sự chú ý của dư luận khi ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm đứng bên lề đường cạnh một người đàn ông đang ngồi trên xe máy.

Khi chiếc ô tô di chuyển đến gần, người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, dang hai tay chặn đầu xe. Chỉ ít giây sau, người này nằm xuống mặt đường ngay trước đầu ô tô, khiến phương tiện buộc phải giảm tốc độ.

Đáng chú ý, người đàn ông đi cùng đã điều khiển xe máy rời đi một đoạn rồi quay trở lại vị trí người phụ nữ đang nằm giữa đường. Để đảm bảo an toàn, tài xế ô tô đã giảm tốc độ, quan sát kỹ và điều khiển xe lách qua vị trí người phụ nữ nằm để tiếp tục hành trình.

Người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, nằm chặn đầu ô tô.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước hành động tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông của người phụ nữ.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, kiểm soát hành vi, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.