Cuộc đua sạc pin nhanh như đổ xăng: BYD gọi, Geely trả lời - ra mắt pin 'gạch vàng' sạc 10-97% trong gần 9 phút

Hữu Bách |

Geely đang khiến cuộc đua sạc xe điện nóng lên khi công bố công nghệ mới có thể nạp từ 10% lên 70% pin chỉ trong 4 phút 22 giây, nhanh hơn con số mà BYD từng gây chú ý trước đó.

Chỉ một tháng sau khi BYD giới thiệu thế hệ pin Blade thứ hai cùng công nghệ sạc nhanh được quảng bá là nhanh nhất thế giới trong sản xuất thương mại , Geely đã lập tức đưa ra câu trả lời.

Thông qua thương hiệu Lynk & Co, hãng xe Trung Quốc công bố công nghệ pin Energee Golden Brick chạy trên nền tảng 900V. Công nghệ này cho tốc độ sạc thậm chí còn nhanh hơn những gì BYD vừa giới thiệu.

Theo dữ liệu thử nghiệm, mẫu Lynk & Co 10 có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 4 phút 22 giây. Nếu tiếp tục sạc, xe đạt 80% sau 5 phút 32 giây và 97% sau 8 phút 42 giây.

Trong khi đó, BYD trước đó cho biết công nghệ sạc megawatt của hãng cần 5 phút để đạt 70% pin và khoảng 9 phút để đạt 97%.

Một điểm đáng chú ý là công suất sạc cực đại lên tới 1.100 kW. Ngay cả khi dung lượng pin vượt 80%, hệ thống vẫn duy trì hơn 500 kW, mức rất cao so với nhiều công nghệ sạc nhanh hiện nay vốn thường giảm mạnh công suất khi pin gần đầy để kiểm soát nhiệt và đảm bảo an toàn.

Hệ thống trạm sạc bắt đầu định hình cuộc đua xe điện

Thử nghiệm này được thực hiện bằng trụ sạc V4 do Zeekr phát triển. Đây là hệ thống sạc siêu nhanh được hãng giới thiệu từ năm ngoái. Mỗi trụ sạc có công suất tối đa 1.300 kW và dòng điện cực đại 1.300 A, thuộc nhóm cao nhất thế giới hiện nay.

Để vận hành ở công suất lớn như vậy, hệ thống sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng toàn phần, giúp kiểm soát nhiệt khi sạc ở mức công suất rất cao.

Tuy nhiên, việc triển khai rộng rãi các trạm sạc công suất lớn vẫn là thách thức lớn.

Theo dữ liệu từ Zeekr, tính đến cuối tháng 2/2026, mạng lưới sạc do Geely tự xây dựng có 2.103 trạm sạc với 10.212 cổng sạc, phủ tại 215 thành phố. Trong đó gồm 6.269 trạm tại khu vực cao tốc, 1.216 trạm sạc siêu nhanh 800V và 5.468 trụ sạc nhanh.

Trong khi đó, BYD đang mở rộng hạ tầng với tốc độ nhanh hơn. Hãng đã hoàn thành trạm sạc megawatt thứ 5.000 và đặt mục tiêu xây dựng 20.000 trạm trước cuối năm.

Điều này cho thấy cuộc đua xe điện hiện nay không chỉ nằm ở ai sạc nhanh hơn, mà còn ở ai xây dựng được mạng lưới trạm sạc rộng và tiện lợi hơn. Trong tương lai, hạ tầng sạc nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố quyết định trong cuộc cạnh tranh giữa các hãng xe điện.

Đây là những mẫu xe máy điện đáng mua nhất giá ngang Wave Alpha: Có mẫu đi 200 km mới hết pin, danh sách option dài như ô tô
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
