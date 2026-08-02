Từ Hanoi Twin Towers 99 cao 568 m, Smart City Financial Tower 639 m, tháp 108 tầng Vinhomes Green Paradise đến tháp tài chính quốc tế Thủ Thiêm, hàng loạt dự án đang được lên kế hoạch tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD.

Sau Landmark 81, Việt Nam đang chứng kiến kế hoạch xây nhiều siêu tháp với chiều cao từ 500 m trở lên, hướng tới trở thành những biểu tượng mới của các đô thị lớn.

Nếu được hiện thực hóa, một số công trình sẽ vượt xa tòa nhà cao nhất hiện nay của Việt Nam, đồng thời lọt nhóm những tòa nhà cao nhất thế giới.

Hanoi Twin Towers 99 (568m)

Ngày 8/7/2026, Liên danh nhà đầu tư bao gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên – Công ty Cổ phần Thaiholdings – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã chính thức đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.



Nằm tại vị trí số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội, dự án Hanoi Twin Towers 99 được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô, xác lập kỷ lục thế giới.

Liên danh cam kết sẽ chính thức khởi công dự án vào ngày 02/09/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý III - IV/2030.﻿



Với tổng vốn đầu tư từ 3,0-3,5 tỷ USD , dự án được quy hoạch trên diện tích đất 34.936 m² tại số 5-7 Đào Duy Anh, sở hữu chiều cao ấn tượng 568m với 99 tầng nổi và 06 tầng hầm. Khi hoàn thiện, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452m) để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 trên toàn cầu.

Theo như đề xuất, ﻿siêu dự án này còn đặt mục tiêu xác lập 5 kỷ lục thế giới khác bao gồm ﻿Tháp đôi cao nhất thế giới (568m); ﻿Hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới; ﻿Sky Ballroom (Đại sảnh trên không) lớn nhất thế giới; ﻿Vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới; ﻿Digital Art Museum (Bảo tàng nghệ thuật và kỹ thuật số) ở độ cao lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, theo thông tin từ doanh nghiệp, 100% nguồn vốn đầu tư dự án là vốn tự có của liên danh và vốn được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.



Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm) khoảng 880.000 m², mật độ xây dựng khoảng 35%.



Công trình là một tổ hợp đa chức năng bao gồm: Trung tâm hội nghị quốc tế, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Casino, Trung tâm thương mại, Văn phòng hạng A, Khách sạn 6 sao và khu Nhà ở cao cấp… Song song đó, việc triển khai dự án còn đồng bộ với định hướng chỉnh trang đô thị tại góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên.

Tháp 108 Tầng Vinhomes Green Paradise﻿

Tòa tháp 108 tầng Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành công trình cao nhất Việt Nam, vượt qua Landmark 81 hiện có chiều cao 461,2 mét và 81 tầng.

Theo kế hoạch được Vingroup công bố, tòa tháp này được kỳ vọng đạt tầm vóc để lọt top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, đặt Việt Nam lên bản đồ kiến trúc siêu cao tầng toàn cầu cùng với các cường quốc về xây dựng như UAE, Trung Quốc, Malaysia và Mỹ.



Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một công trình siêu cao tầng trực tiếp trên nền đất lấn biển. ﻿Công trình được khởi công ngày 19/4/2025, nằm tại vị trí mũi Hải Đăng trong siêu đô thị 2.870 ha của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TP HCM.

Với quy mô đầu tư khổng lồ trong tổng dự án 11 tỷ USD của Vinhomes Green Paradise, riêng tòa tháp này ước tính chiếm khoảng 8-10% tổng vốn đầu tư, tương đương gần 1 tỷ USD cho giai đoạn xây dựng và hoàn thiện.

Với số tầng 108 – một con số mang ý nghĩa may mắn trong văn hóa Việt Nam và Phật giáo, tòa tháp thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và xu hướng toàn cầu.﻿

Smart City Financial Tower (Đông Anh, Hà Nội)﻿

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City) có tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD, do liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Sumitomo Corporation (Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh, ngay khu vực chân cầu Nhật Tân.

Tòa tháp tài chính 108 tầng Phương Trạch là điểm nhấn của toàn dự án, được xây dựng trên diện tích khoảng 133.000m². Với chiều cao dự kiến 639m, khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những tòa nhà cao nhất Đông Nam Á, vượt qua các kỷ lục hiện tại ở Việt Nam.

Dự án đã chính thức được khởi công vào ngày 19/8/2025. Khi đi vào hoạt động, khu đô thị thông minh dự kiến sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp, đồng thời thúc đẩy giá trị bất động sản và hạ tầng giao thông khu vực xung quanh. Đây được kỳ vọng là đòn bẩy kinh tế quan trọng, định hình lại diện mạo đô thị Thủ đô trong các thập kỷ tới.

Tháp tài chính quốc tế Thủ Thiêm 99 tầng

Tháng 4/2026, Liên danh Sovico - HDBank có văn bản gửi UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đề xuất được nghiên cứu và đầu tư tòa tháp biểu tượng thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đây là nhà đầu tư thứ 2 bày tỏ mong muốn phát triển dự án tháp tài chính 99 tầng tại khu vực này.

Theo đề xuất, liên danh sẽ trực tiếp đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác công trình. Dự án dự kiến gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 12.600 m², với tổng diện tích sàn hơn 436.000 m². Tòa tháp được định hướng trở thành tổ hợp đa chức năng, bao gồm khu thương mại - dịch vụ, văn phòng hạng A+, khu lưu trú dành cho chuyên gia, khách sạn 5 sao và trung tâm hội nghị quốc tế.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1,84 tỷ USD, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm gần 17%, phần còn lại dự kiến huy động từ vốn vay và các đối tác. Nếu được chấp thuận, công trình sẽ được triển khai trong 5 năm, gồm 12 tháng thi công phần móng và tầng hầm, 24 tháng thi công phần thân và 24 tháng hoàn thiện.

Trước đề xuất này, liên danh REE - HFIC - VinaCapital cũng đã đăng ký nghiên cứu đầu tư tòa tháp tài chính biểu tượng 99 tầng tại Thủ Thiêm với tổng vốn dự kiến khoảng 1,15 tỷ USD.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được Quốc hội thông qua chủ trương thành lập theo nghị quyết ban hành ngày 27/6/2025, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Empire 88 Tower (Thủ Thiêm)

Từ tháng 6/2015, UBND TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Empire City) để triển khai dự án khu phức hợp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Doanh nghiệp này là liên doanh giữa CTCP Tiến Phước, Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và hai đối tác nước ngoài là Keppel Land (Singapore) cùng Gaw Capital Partners (Hong Kong). Khi được chấp thuận đầu tư, dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 1,2 tỷ USD.

Theo quy hoạch ban đầu, Empire City có quy mô 14,5 ha, tọa lạc tại vị trí ven sông Sài Gòn, thuộc khu lõi trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng, căn hộ và hệ thống bãi đỗ xe ngầm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 730.000 m², trong đó điểm nhấn là tòa tháp đa chức năng cao 88 tầng.

Đến tháng 2/2017, UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với khu phức hợp này. Sau điều chỉnh, tổng diện tích sàn xây dựng trên mặt đất tăng từ 730.000 m² lên 763.438 m², hệ số sử dụng đất thuần nâng từ 6,54 lần lên 6,84 lần, số tầng hầm tăng từ 2 lên 3 tầng, trong khi quy mô nhà ở được điều chỉnh từ 2.831 căn lên 3.787 căn.

Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ba phân khu căn hộ cao cấp mang thương hiệu Empire City, với nhiều tòa nhà đã bàn giao cho cư dân.

Tuy nhiên nhiều năm qua, công ty gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư và đất đai để triển khai giai đoạn 2. ﻿

Trong văn bản, công ty cam kết, ngay sau khi được cấp sổ đỏ cho các lô đất và hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục xây dựng cơ bản trong phê duyệt và cấp phép theo kiến nghị, công ty sẽ thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, bao gồm xây dựng tòa tháp văn phòng trung tâm tài chính quốc tế và triển khai tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng trong thời gian sớm nhất.

Da Nang Downtown Tower

Tòa tháp với chiều cao 408m – cao nhất miền Trung và cao thứ hai Việt Nam đang được xây dựng tại Đà Nẵng. Công trình biểu tượng này nằm trong siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) được Tập đoàn Sun Group khởi công ngày 19/8/2025.

Tòa tháp 69 tầng nằm trong đại dự án Da Nang Downtown rộng gần 77ha tại phường Hòa Cường, tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng. Đây là vị trí đắc địa ven sông Hàn, có thể ví như “trung tâm của trung tâm” Đà Nẵng.

Bên trong tòa tháp là không gian tích hợp khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, sky bar, đài quan sát và khu hội nghị – triển lãm quốc tế.

Tòa tháp được kỳ vọng trở thành điểm đến check-in của du lịch toàn cầu giống như Marina Bay Sands (Singapore) hay Petronas Twin Towers (Malaysia). Cộng hưởng với sức hút kinh tế đêm và các tiện ích vui chơi giải trí khác, Da Nang Downtown sẽ trở thành nơi hút khách du lịch, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế địa phương.