HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một doanh nghiệp có doanh thu vượt Vingroup, gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động,...

Hà Linh
|

Bình quân mỗi ngày trong nửa đầu năm doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 136.200 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí, “đại gia” bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam lãi sau thuế 3.045 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.808 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 235.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch. Bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng.

Nhờ đó, Petrolimex đã vượt qua Vingroup để trở thành quán quân doanh thu sàn chứng khoán trong nửa đầu năm nay. Mức doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ xăng đầu này thậm chí còn gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động…

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Petrolimex đạt 2.868 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 36% so với nửa đầu năm ngoái.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của Petrolimex đạt gần 87.900 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ tồn kho và các khoản phải thu, trong khi số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 2, tồn kho của Petrolimex ở mức hơn 20.000 tỷ đồng (đã bao gồm hơn 400 tỷ trích lập dự phòng giảm giá). Con số này cao hơn đáng kể so với mức chưa đến 14.000 tỷ hồi đầu năm nhưng đã giảm mạnh so với đỉnh vào cuối quý 1 (gần 30.000 tỷ) khi căng thẳng tại Trung Đông đe doạ chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Về phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex tại ngày 30/6 ở mức trên 58.700 tỷ đồng, tăng khoảng 2.500 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Nợ vay tài chính ở mức gần 10.700 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm đến 94%.

Tính đến cuối quý 2, Petrolimex có gần 3.050 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối bên cạnh hơn 7.500 tỷ thặng dư vốn cổ phần và 2.500 tỷ quỹ đầu tư phát triển.

Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dự kiến khởi công tuyến metro dài 43 km tại thành phố giàu nhất Việt Nam ngay năm sau
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

vingroup

Petrolimex

Trung Đông

báo mới

Tin nóng trong ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại