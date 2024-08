Cuộc điện thoại lúc nửa đêm và 45 phút giành giật sự sống cho người đàn ông trẻ ở Phú Thọ

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, khoảng 21h ngày 24/8, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân trẻ 34 tuổi (trú tại Phú Thọ) được đưa vào cấp cứu tại trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở. Theo người nhà, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng từ buổi chiều nhưng đến khuya mới vào viện.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ trực Trần Thị Tố Uyên đã nhanh chóng gọi điện cho đồng nghiệp đang ở nhà để nhờ hỗ trợ.

Phim chụp của bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim

Bác sĩ Việt Anh - Khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết thời điểm nhận được điện thoại là lúc anh đã đi ngủ. Bác sĩ Việt Anh chia sẻ, "Tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ trực cho biết bệnh nhân nam 34 tuổi có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm vào viện vì tình trạng đau ngực dữ dội và khó thở từ chiều, điện tim khả năng cao là nhồi máu cơ tim cấp rồi, huyết áp bắt đầu tụt, lactac bắt đầu tăng, bệnh nhân sắp đi vào sốc".

Ngay sau khi nắm được tình hình, nam bác sĩ vội vàng thay quần áo chạy thẳng lên khoa cấp cứu, lên đến nơi thì Bs Piter - trưởng khoa Tim mạch của bệnh viện cũng nhanh chóng đến viện

"Bệnh nhân còn quá trẻ, trẻ nhất trong những bệnh nhân hai thầy trò từng can thiệp. Sau đó, bệnh nhân được đẩy vào phòng can thiệp ngay lập tức".

Chia sẻ về tình hình của bệnh nhân lúc bấy giờ, bác sĩ Việt Anh cho biết, "Khi chụp mạch vành lên thì thấy tắc cụt hoàn toàn động mạch liên thất trước từ đoạn đầu, diện nhồi máu rất lớn".

Tuy nhiên, sau 45 phút can thiệp, mạch vành được tái thông, bệnh nhân tạm thời vượt qua nguy hiểm.

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi đột ngột tắc hoàn toàn hoặc 1 phần 1 trong 2 nhánh mạch máu này hoặc cả 2 nhánh. Nếu 1 vùng cơ tim bị chết do thiếu máu, lúc này chức năng bơm máu của tim không còn toàn vẹn như trước gây nên các hậu quả như suy tim, sốc tim, đột tử do tim,…

Triệu chứng điển hình nhất của nhồi máu cơ tim

Các triệu chứng điển hình nhất của nhồi máu cơ tim gồm: đau nặng ngực: đau giữa ngực, sau xương ức hoặc hơi lệch trái, cảm giác nặng, bóp nghẹt, siết chặt, đè, có khi lan ra tay trái, lên cằm xuống bụng vùng trên rốn.

– Thời gian đau ngực thường trong khoảng 20 – 30 phút hoặc dài hơn

– Người bệnh có thể kèm vã mồ hôi, khó thở và bất tỉnh

– Cũng có người bệnh không đau ngực mà đau bụng vùng trên rốn, đau sau lưng

– Các dấu hiệu và triệu chứng của nhồi máu cơ tim có thể thay đổi tùy theo tuổi, giới tính, vùng mạch máu bị tổn thương và những bệnh lý khác đi kèm

Thời gian vàng trong cấp cứu nhồi máu cơ tim

Người bị nhồi máu cơ tim cần được tái lưu thông mạch máu nuôi tim càng sớm càng tốt nhằm hạn chế tế bào cơ tim bị tổn thương và hoại tử.

Thời gian vàng là 60 phút kể từ xuất hiện triệu chứng, hoặc càng sớm càng tốt vì theo thời gian sẽ làm tăng tỉ lệ tử vong, sẽ tốt hơn nếu được can thiệp trong vòng 12 giờ đầu. Sau 24 giờ nếu không còn triệu chứng thì việc can thiệp được khuyên là không nên tiến hành. Chính vì vậy, ngay có dấu hiệu nêu trên, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Đối với bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp, đa số các trường hợp người bệnh chuyển đến được can thiệp kịp thời, tái lưu thông mạch máu nuôi tim trong thời gian vàng bằng kỹ thuật hiện đại như đặt stent động mạch vành giúp hạn chế tối đa tế bào cơ tim bị tổn thương và cứu sống người bệnh.