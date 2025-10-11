Cuộc chơi giữa xe điện và xe xăng dầu có thể đổi chiều khi Toyota làm được điều này: Trở thành hãng đầu tiên bán lẻ xe dùng pin thể rắn, hết lo cháy nổ

Trái ngược với hình ảnh một hãng xe dẫn đầu trong công nghệ hybrid nhưng lại chậm chân trên đường đua phát triển xe điện, Toyota đang cho thấy sự thay đổi đầy ấn tượng.

Bên cạnh việc giới thiệu dòng xe điện thế hệ thứ hai, bao gồm mẫu bZ hoàn toàn mới cùng phiên bản bZ Woodland cỡ lớn và mẫu C-HR cỡ nhỏ, Toyota còn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ pin thể rắn.

Toyota đặt mục tiêu cho ra mắt chiếc xe chạy hoàn toàn bằng pin thể rắn vào năm 2027-2028. Bước đi này không chỉ là bước tiến lớn cho riêng Toyota mà còn có thể thay đổi toàn bộ cục diện thị trường xe điện toàn cầu. Ảnh minh họa do AI tạo

Ngày 8-10, Toyota tuyên bố, cùng với Sumitomo Metal Mining, họ đã đạt được những bước tiến trong việc phát triển vật liệu cực dương dành cho pin thể rắn trên ô tô điện, đồng thời đã thống nhất hợp tác để sản xuất hàng loạt loại vật liệu này.

Pin thể rắn được kỳ vọng mang lại độ an toàn cao hơn, tuổi thọ lâu hơn và khả năng sạc nhanh vượt trội so với pin lithium-ion truyền thống vốn sử dụng chất điện phân dạng lỏng dễ cháy.

Việc sử dụng pin thể rắn được cho là giúp xe điện vượt trội hơn hẳn so với xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc phổ biến rộng rãi vẫn còn xa do hạn chế về nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất phức tạp và chi phí cao.

Nhưng dường như Toyota đã tìm ra được bí quyết. Toyota - hãng ô tô lớn nhất thế giới tính theo doanh số - đặt mục tiêu ra mắt các mẫu xe điện trang bị pin thể rắn hoàn toàn vào năm 2027 hoặc 2028.

Cả hai công ty đã bắt đầu nghiên cứu vật liệu cực dương cho pin rắn toàn phần từ năm 2021 và đã vượt qua nhiều thách thức lớn trong việc sản xuất hàng loạt.

Xe điện Toyota sẽ sớm được trang bị pin thể rắn. Tuy nhiên, chưa rõ mẫu xe nào sẽ được áp dụng đầu tiên. Ảnh: Toyota

Sử dụng công nghệ tổng hợp bột độc quyền của Sumitomo Metal Mining, Toyota tuyên bố đã phát triển một "vật liệu cực dương cực kỳ bền vững" cho loại pin mới. Điều này sẽ giải quyết một vấn đề nhức nhối với pin thể rắn là hiện tượng "xuống cấp vật liệu" sau nhiều chu kỳ sạc - xả.

Theo thông báo, hai bên sẽ tiếp tục cải thiện hiệu suất, chất lượng và độ an toàn của vật liệu cực dương, đồng thời giảm chi phí sản xuất, hướng tới mục tiêu tung ra thị trường đại chúng chiếc xe điện đầu tiên sử dụng pin thể rắn hoàn toàn trên thế giới.

Không dừng lại ở đó, Toyota còn hợp tác với nhiều đối tác khác tại Nhật Bản, bao gồm cả Idemitsu Kosan - một công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí. Idemitsu đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn cho lithium sulfide, một nguyên liệu thô dùng trong pin rắn toàn phần. Nhà máy dự kiến có khả năng sản xuất 1.000 tấn lithium sulfide mỗi năm và cũng đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt pin rắn toàn phần vào năm 2027.

Toyota tự tin pin mới sẽ giúp xe có kích thước nhỏ gọn hơn, công suất cao hơn và thời gian sạc ngắn hơn, qua đó tăng cường phạm vi hoạt động và giảm thời gian sạc. Ảnh: Toyota

Toyota không phải là đơn vị duy nhất trong cuộc đua này. Các hãng xe khác như Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Honda và các ông lớn về pin là CATL và BYD cũng đang đầu tư vào công nghệ pin thể rắn.

Nhưng nếu Toyota là hãng đầu tiên giải quyết được các thách thức trong việc sản xuất pin thể rắn trên quy mô lớn, họ có thể trở thành một trong những hãng xe điện hàng đầu, như cách họ đã làm được với xe động cơ đốt trong.

Sam Abuelsamid, Phó Chủ tịch bộ phận nghiên cứu thị trường của Telemetry, nhận định rằng: "Toyota đã đầu tư rất nhiều vào phát triển pin thể rắn vì công nghệ này tiềm ẩn những lợi ích cho toàn bộ quá trình điện khí hóa, từ xe hybrid đến xe điện chạy pin và xe điện nhiên liệu hydro. Tất cả đều có thể được hưởng lợi từ pin giá rẻ hơn, nhẹ hơn, an toàn hơn và có mật độ năng lượng cao hơn.".