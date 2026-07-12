Cùng giá khoảng 50 triệu đồng chọn Yamaha Exciter ‘base’ hay Honda Winner R bản đắt nhất: Lấy động cơ mạnh hay công nghệ xịn hơn?

Giá bán
|Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn
|Honda Winner R bản Đặc biệt
|Giá niêm yết
|49,9 triệu
|50,26 triệu
Kích thước
Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn
Honda Winner R bản Đặc biệt
|Kích thước tổng thể (DxRxC)
|1.975 x 665 x 1.100 mm
2.013 x 725 x 1.075 mm
|Chiều dài cơ sở
|1.295 mm
|1.277 mm
|Chiều cao yên
|795 mm
|795 mm
|Trọng lượng
|120 kg
|124 kg
|Khoảng sáng gầm xe
|150 mm
|153 mm
Trang bị
Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn
Honda Winner R bản Đặc biệt
|Đèn chiếu sáng
|LED
|LED
|Hệ thống phanh
|Phanh đĩa 2 bánh
|Phanh đĩa 2 bánh
|Chống bó cứng phanh ABS
|-
|Bánh trước
|Chìa khoá thông minh
|-
|Có
|Màn hình tốc độ
|Điện tử
|Điện tử
|Kích thước vành trước/sau
|17 inch/17 inch
17 inch/17 inch
|Kích thước lốp
Trước: 90/80
Sau: 120/70
Trước: 90/80
Sau: 120/70
|Hệ thống treo trước/sau
Ống lồng/Lò xo trụ
|Ống lồng/Lò xo trụ
|Bộ ly hợp chống trượt
|Có
|Có
|Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS
|Có
|-
Vận hành
Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn
Honda Winner R bản Đặc biệt
|Dung tích xy-lanh
|155,1 cm3
|149,2 cm3
|Công suất
|18,25 mã lực
|15,42 mã lực
|Mô-men xoắn
|14,4 Nm
|13,5 Nm
|Hộp số
|6 cấp số
|6 cấp số
|Dung tích bình xăng
|5,4 lít
|4,5 lít