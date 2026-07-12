Cùng giá khoảng 50 triệu đồng chọn Yamaha Exciter ‘base’ hay Honda Winner R bản đắt nhất: Lấy động cơ mạnh hay công nghệ xịn hơn?

Chỉ chênh hơn 300.000 đồng, Yamaha Exciter bản tiêu chuẩn và Honda Winner R bản cao cấp có những khác biệt nhỏ về trang bị theo xe và công suất động cơ.

Giá bán

Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn Honda Winner R bản Đặc biệt Giá niêm yết 49,9 triệu 50,26 triệu Kích thước

Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn Honda Winner R bản Đặc biệt Kích thước tổng thể (DxRxC) 1.975 x 665 x 1.100 mm 2.013 x 725 x 1.075 mm Chiều dài cơ sở 1.295 mm 1.277 mm Chiều cao yên 795 mm 795 mm Trọng lượng 120 kg 124 kg Khoảng sáng gầm xe 150 mm 153 mm Trang bị

Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn Honda Winner R bản Đặc biệt Đèn chiếu sáng LED LED Hệ thống phanh Phanh đĩa 2 bánh Phanh đĩa 2 bánh Chống bó cứng phanh ABS - Bánh trước Chìa khoá thông minh - Có Màn hình tốc độ Điện tử Điện tử Kích thước vành trước/sau 17 inch/17 inch 17 inch/17 inch Kích thước lốp Trước: 90/80 Sau: 120/70 Trước: 90/80 Sau: 120/70 Hệ thống treo trước/sau Ống lồng/Lò xo trụ Ống lồng/Lò xo trụ Bộ ly hợp chống trượt Có Có Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS Có - Vận hành

Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn Honda Winner R bản Đặc biệt Dung tích xy-lanh 155,1 cm3 149,2 cm3 Công suất 18,25 mã lực 15,42 mã lực Mô-men xoắn 14,4 Nm 13,5 Nm Hộp số 6 cấp số 6 cấp số

Dung tích bình xăng 5,4 lít 4,5 lít

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