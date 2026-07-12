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Cùng giá khoảng 50 triệu đồng chọn Yamaha Exciter ‘base’ hay Honda Winner R bản đắt nhất: Lấy động cơ mạnh hay công nghệ xịn hơn?

Hoàng Dũng
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Chỉ chênh hơn 300.000 đồng, Yamaha Exciter bản tiêu chuẩn và Honda Winner R bản cao cấp có những khác biệt nhỏ về trang bị theo xe và công suất động cơ.

Giá bán

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Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩnHonda Winner R bản Đặc biệt
Giá niêm yết49,9 triệu50,26 triệu

Kích thước

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Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn

Honda Winner R bản Đặc biệt

Kích thước tổng thể (DxRxC)1.975 x 665 x 1.100 mm

2.013 x 725 x 1.075 mm

Chiều dài cơ sở1.295 mm1.277 mm
Chiều cao yên795 mm795 mm
Trọng lượng120 kg124 kg
Khoảng sáng gầm xe150 mm153 mm

Trang bị

Excitoerz - Ảnh 5.
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Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn

Honda Winner R bản Đặc biệt

Đèn chiếu sángLEDLED
Hệ thống phanhPhanh đĩa 2 bánhPhanh đĩa 2 bánh
Chống bó cứng phanh ABS-Bánh trước
Chìa khoá thông minh-
Màn hình tốc độĐiện tửĐiện tử
Kích thước vành trước/sau17 inch/17 inch

17 inch/17 inch

Kích thước lốp

Trước: 90/80

Sau: 120/70

Trước: 90/80

Sau: 120/70

Hệ thống treo trước/sau

Ống lồng/Lò xo trụ

Ống lồng/Lò xo trụ
Bộ ly hợp chống trượt
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS-

Vận hành

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Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn

Honda Winner R bản Đặc biệt

Dung tích xy-lanh155,1 cm3149,2 cm3
Công suất18,25 mã lực15,42 mã lực
Mô-men xoắn14,4 Nm13,5 Nm
Hộp số6 cấp số6 cấp số
Dung tích bình xăng5,4 lít4,5 lít
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Tags

Yamaha

Exciter

Honda Winner R

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