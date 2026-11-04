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Cúm A gia tăng, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu chuyển nặng dù hết sốt

Vân Anh/VTC News
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Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận số ca cúm A gia tăng, nhiều người diễn biến nặng, phải thở máy, bác sĩ cảnh báo không chủ quan dù đã hết sốt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thời gian gần đây, số ca mắc cúm A đến khám và phải nhập viện có xu hướng tăng, trong số này có những ca nặng, phải thở máy. Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện đang điều trị cho 5 bệnh nhân nặng, chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh nền.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, cúm A lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch tiết khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Những triệu chứng thường gặp gồm: sốt, ho, đau họng, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi.

Ở người cao tuổi và người có bệnh lý mạn tính như tiểu đường, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm A có thể tiến triển nặng gây viêm phổi, kích hoạt đợt cấp của các bệnh nền sẵn có, dẫn đến suy hô hấp và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ cúm, nhóm đối tượng nguy cơ cao này cần được thăm khám sớm để có hướng điều trị phù hợp.

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Kết quả test nhanh cúm A. (Ảnh minh họa)

Về băn khoăn người cao tuổi và người bệnh nền có cần uống thuốc Tamiflu ngay sau khi phát hiện mắc cúm A không, BS Phúc nói: “Về cơ bản nếu test nhanh chuẩn dương tính với cúm A thì việc uống thuốc điều trị cũng không có vấn đề lớn. Tuy nhiên, uống thuốc chỉ là một phần, còn theo dõi biến chứng để phát hiện sớm thì lại cần phải thăm khám”.

Do đó, khi chăm sóc người mắc cúm A tại nhà, gia đình cần chú ý các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, tím tái, đau tức ngực, lơ mơ, kích thích bất thường hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi... thì cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

ThS.BS Phạm Văn Phúc cũng nhấn mạnh, người mắc cúm A không nên chủ quan khi chỉ sốt nhẹ hoặc đã hết sốt. Việc theo dõi sát diễn biến hô hấp và những thay đổi bất thường của sức khỏe có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ chuyển nặng, giúp người bệnh được điều trị kịp thời.

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Tags

cúm a

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Phạm Văn Phúc

biến chứng

Người cao tuổi

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