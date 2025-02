Cúm A bội nhiễm và những biến chứng nguy hiểm

Cúm A bội nhiễm là gì?

Cúm A bội nhiễm xảy ra khi một người mắc cúm A và sau đó bị nhiễm thêm các vi khuẩn hoặc virus khác, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, cúm bội nhiễm có thể dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như viêm phổi, nhiễm trùng huyết hoặc các vấn đề về hô hấp, tim mạch.

Cúm A bội nhiễm thường xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể đã bị suy yếu do virus cúm gây ra. Điều này khiến cho vi khuẩn và virus khác có cơ hội tấn công và gây bệnh. Đặc biệt, những người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ em, hoặc những người mắc các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch có nguy cơ mắc cúm bội nhiễm cao hơn.

Bạn cần biết phân biệt triệu chứng của cúm A và cúm A bội nhiễm

Triệu chứng ban đầu của cúm thông thường phổ biến là: Sốt cao, ho, đau cơ, mệt mỏi, đau họng, chảy mũi, nghẹt mũi... Những triệu chứng này có thể kéo dài từ vài ngày đến một tuần, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Theo GS.TS. Phan Trọng Lân (Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương), khi cúm bội nhiễm xảy ra, các triệu chứng của bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Người bệnh cảm thấy khó thở, hơi thở trở nên nặng nề và ngắn. Cùng với đó là các cảm giác đau tức ở ngực, đặc biệt là khi ho hoặc thở sâu. Lúc này mỗi lần người bệnh ho sẽ xuất hiện đờm màu xanh hoặc vàng, dấu hiệu cho thấy vi khuẩn đã xâm nhập vào cơ thể và gây nhiễm trùng. Đặc biệt là sự xuất hiện của những cơn sốt liên tục và kéo dài. Sốt 39-40°C , không giảm ngay cả khi đã uống thuốc hạ sốt. Nếu xuất hiện cảm giác đau nhức đầu kéo dài thì đó là dấu hiệu của nhiễm trùng nặng. Cúm A bội nhiễm khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức và không thể hoạt động bình thường.

Sốt cao liên tục, kéo dài là một biểu hiện của tình trạng cúm A bội nhiễm.

Vì sao lại có tình trạng cúm A bội nhiễm?

Theo GS.TS. Phan Trọng Lân, với cúm, virus nhân lên mạnh trong khoảng 48 giờ đầu sau khi có triệu chứng. Vì vậy, đây là thời gian vàng để can thiệp sớm, giúp giảm nguy cơ biến chứng, làm bệnh nhẹ hơn và hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh.

Vi khuẩn gây cúm A bội nhiễm: Khi cơ thể bị virus cúm tấn công, hệ miễn dịch sẽ suy yếu và tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây viêm phổi, vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp tấn công. Các vi khuẩn này có thể xâm nhập vào phổi, đường hô hấp hoặc các cơ quan khác trong cơ thể, gây ra các bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến cúm A bội nhiễm là sự suy giảm miễn dịch. Khi cơ thể không có khả năng chống lại vi khuẩn và virus, các tác nhân gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và gây ra nhiễm trùng. Đây chính là mối nguy đối với những người có hệ miễn dịch yếu hoặc chưa phát triển hoàn thiện như người già trên 65 tuổi, trẻ nhỏ- đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi và những người mang sẵn bệnh lý nền như tiểu đường, ung thư, huyết áp cao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...

Cúm bội nhiễm có thể lây lan từ người này sang người khác qua việc tiếp xúc trực tiếp hoặc qua không khí. Khi người bệnh sống hoặc làm việc trong môi trường ô nhiễm, khí thải, bụi bẩn... nguy cơ mắc bệnh cũng tăng cao.

Đặc biệt, những người hút thuốc lá có hệ thống hô hấp yếu hơn, dễ bị tổn thương và dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, bao gồm cúm bội nhiễm.

Điều trị cúm A bội nhiễm như thế nào?

Để tránh những biến chứng nghiêm trọng của cúm A bội nhiễm, mỗi người bệnh cần tuân thủ uống thuốc đúng cách, duy trì chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý.

Đối với cúm thông thường, bác sĩ có thể chỉ định thuốc kháng virus như oseltamivir (Tamiflu) để giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Thuốc này thường có hiệu quả nhất khi được sử dụng trong vòng 48 giờ đầu tiên kể từ khi có triệu chứng. Nếu cúm bội nhiễm do vi khuẩn gây ra, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng như amoxicillin hoặc azithromycin, BS. Đồng Phú Khiêm - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết.

Trong trường hợp người bệnh cúm A bội nhiễm bị sốt cao từ 38,5°C thì có thể uống paracetamol hoặc ibuprofen để hạ sốt và giảm cơn đau cơ thể. Tuy nhiên, cần tránh lạm dụng thuốc và chỉ sử dụng khi có sự chỉ định của bác sĩ.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cúm A bội nhiễm. Trước hết, cần bổ sung vitamin C cho người bệnh bởi đây là dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Những loại quả nhiều vitamin C là cam, quýt, ớt chuông đỏ và các loại rau lá xanh đậm... Người bệnh cũng có thể uống các viên bổ sung vitamin C và nên theo chỉ định của bác sĩ.

Việc uống đủ nước sẽ giúp làm loãng đờm và giảm nghẹt mũi. Người bệnh cúm A bội nhiễm nên duy trì uống nước ấm cả ngày. Đó có thể là nước lọc ấm, trà thảo dược hoặc nước canh. Thực đơn hàng ngày cũng nên chú trọng những món dễ tiêu như cháo, súp, các món hấp, luộc... để không làm ‘mệt’ thêm hệ tiêu hóa đang lúc yếu ớt.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp bệnh nhân cúm A bội nhiễm sớm lại sức là được nghỉ ngơi đầy đủ và thư giãn, giả dụ nghe nhạc, đọc sách, đi dạo nhẹ nhàng... Cần biết giảm bớt khối lượng công việc so với ngày thường, đặc biệt không để rơi vào tình trạng stress vì đây chính là yếu tố làm suy giảm mạnh mẽ hệ miễn dịch của bạn. Người bệnh cũng có thể xông hơi với các loại tinh dầu hay thảo dược để vừa giúp làm sạch đường hô hấp, giảm nghẹt mũi và làm dịu cảm giác khó thở.

Cúm A bội nhiễm là một bệnh lý nghiêm trọng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc nhận diện các triệu chứng sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe, giúp bạn vượt qua được ‘mùa cúm’ đang gây lo ngại với tất cả chúng ta.