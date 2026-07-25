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Cục Thuế vừa có thông báo mới, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm cần biết

Ngọc Khánh
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Cục Thuế vừa có hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm.

Ngày 23/7, Cục Thuế ban hành Công văn số 5131/CT-CS trả lời kiến nghị của Thuế tỉnh Nghệ An về việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng.

Theo đó, Cục Thuế cho biết, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ quy định:

“b) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng HĐĐT thì đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế".

Đồng thời, Điều 3 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định:

“Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026."

Bên cạnh đó, theo điểm d, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về HĐĐT, chứng từ điện tử quy định: "d) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng HĐĐT mà có nhu cầu sử dụng HĐĐT thì đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế."

Ngoài ra, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ nêu trên quy định về đối tượng cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 01 tỷ đồng có nhu cầu sử dụng HĐĐT thì đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Ngọc Khánh

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